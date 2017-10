Startup-competitie New Venture ‘met succes opgeheven’

De ondernemerswedstrijd New Venture stopt ermee. Via dit ondersteuningsprogramma konden startups 25.000 euro winnen met hun bedrijfsplan. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nu subsidie beëindigd, omdat het doel van New Venture is bereikt. Er zijn tegenwoordig voldoende startups actief in Nederland.

New Venture is Nederlands oudste ondersteuningsprogramma voor startups. Al sinds 1998 ondersteunde het initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en adviesbureau McKinsey startups door middel van een wedstrijd. Sindsdien hebben zij meer dan 17.500 ondernemers met totaal ruim zevenduizend businessplannen begeleid in het helpen opzetten van hun bedrijf.

‘Startups staan maximaal op de kaart’

Volgens voorzitter Menno van Dijk is New Venture eigenlijk niet meer nodig. Hij zegt tegenover het Financieel Dagblad dan ook dat het initiatief met succes is opgeheven. ” Niet iedere organisatie hoeft tot Sint Juttemis te bestaan. Ik zie om mij heen veel initiatieven voor startups, van vakken ondernemerschap op de universiteit tot incubators en commerciële accelerators zoals Startupbootcamp en Rockstart. Wat voegen wij nog toe? Onze missie is geslaagd. Startups staan maximaal op de kaart.”

Uit een rapport van McKinsey blijkt dat de wedstrijden in totaal zo’n tweeduizend bedrijven hebben opgeleverd. Eind 2014 bestond echter nog maar de helft. Onder hen zijn grote bedrijven als het door Xerox overgenomen callcenterbedrijf Unamic/HCN, energiemaatschappij Greenchoice en offshorebedrijf Ampelmann.

Deel