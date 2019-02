Shypple is Sprout’s startup van het jaar

Het jonge bedrijf Shypple is uitgeroepen tot de Sprout Startup van het Jaar. Het logistieke platform, dat gezien kan worden als de Booking.com voor zeevracht, versloeg in de finale een opzegservice voor nabestaanden en een creatief vacaturebedrijf.

Shypple is een soort matchmaker voor zeevracht. Via een webapp maakt het de efficiëntste routes en prijzen inzichtelijk en toont het live de status van alle verschepingen. Ook biedt het verschepers diverse mogelijkheden voor boeking, planning en communicatie.

Coolblue als klant

Deze startup, die recent nog Coolblue binnenhaalde als klant, is nu uitgeroepen tot startup van het jaar in een door Sprout in het leven geroepen verkiezing. Het bedrijf, dat dit jaar afstevent op een omzet van 21 miljoen euro, liet twee andere innovatieve ondernemingen achter zich: Closure, een opzegservice voor nabestaanden, en Spielwork, een vacaturesite die werkzoekenden op een creatieve en duidelijke manier inzicht geeft in beschikbare banen.

“Shypple opereert in een topmarkt die sterk versplinterd is. De grootste speler heeft slechts 1 procent van de markt en die heeft al een miljardenwaardering. Er liggen dus veel mogelijkheden tot groei. Shypple is bovendien goedkoper en efficiënter dan anderen”, aldus juryvoorzitter Philip Bueters.

Kapitaal ophalen voor internationale uitbreiding

Shypple heeft op dit moment zo’n 120 klanten die regelmatig vracht verschepen via hun dienst. In de loop van dit jaar wil de startup tijdens een investeringsronde tussen de 3 en 6 miljoen euro ophalen. Met dit geld kan het niet alleen het platform verder ontwikkelen, maar ook een uitbreiding naar onder meer België, Duitsland en Frankrijk bekostigen.

