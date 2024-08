Handelsbedrijven willen digitaliseren

Maar liefst 76 procent van de Nederlandse ondernemers in de handelssector geeft dit jaar prioriteit aan digitaliseringsprojecten. Bij 71 procent van hen is hier budget voor beschikbaar. Een groot deel van hen implementeert AI of onderzoekt de mogelijkheden hiervan.

Dit blijkt uit de meest recente MKB Barometer van Exact. Er deden 865 ondernemers uit het mkb in Nederland mee aan de enquête, tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. De boekhoudsoftware-aanbieder Exact wil met dit onderzoek de zakelijke uitdagingen van mkb’ers in kaart brengen.

AI implementeren

Ruim een kwart van de ondernemers (26 procent) implementeert op dit moment AI in bedrijfsprocessen of heeft dit al gedaan. En nog eens 37 procent onderzoekt de mogelijkheden van AI voor toepassingen in de bedrijfsvoering.

Uit een recent rapport van onderzoeksbureau SEO bleek al dat bedrijven in de detailhandel bijna 2 miljard euro moeten investeren per jaar aan digitalisering, verduurzaming en het aantrekken en opleiden van nieuw personeel. Dit is noodzakelijk om het te kunnen winnen van concurrenten.

Uitdagingen om bedrijfsdoelen te halen

“Economische omstandigheden, regelgeving en concurrentie… Het zijn factoren die het handelsbedrijven lastig maken om bedrijfsdoelen als het verhogen van de omzet, het vinden en behouden van klanten en het verlagen van kosten te behalen”, vertelt Chris Spaander, Senior Solution Marketing Specialist bij Exact.

‘42% van de respondenten zegt dat digitalisering helpt om bedrijfsprocessen efficiënter te maken’

“Om het verschil te maken zetten mkb’ers in de handelssector in op digitalisering en automatisering. Volgens 42 procent van de respondenten leveren digitaliseringsprojecten een flinke bijdrage aan efficiëntere bedrijfsprocessen en kostenbesparing.”

Personeelstekort

Veel van de ondernemers hebben te maken met een personeelstekort. Volgens het onderzoek is het tekort aan personeel in de handelssector (43 procent) lager dan het landelijk gemiddelde (53 procent). Bij vier op de tien bedrijven zorgt dit voor stress en drukte op het werk.

‘Bij 27% van de bedrijven zorgt personeelstekort voor stijgende loonkosten’

“Ruim een kwart (27 procent) van de handelsbedrijven geeft aan dat het personeelstekort voor stijgende loonkosten zorgt, wat uiteraard impact heeft op de eerdergenoemde bedrijfsdoelen.” Dit toont de behoefte aan efficiënte werkprocessen aan.

17% ondernemers loopt 20.000 euro mis

Ondernemers werden ook bevraagd over de boekhouding. Net als in voorgaande jaren blijft het lastig om klanten op tijd te laten betalen. Een op de drie handelsbedrijven heeft hier moeite mee. Maar liefst 25,6 procent van de totale waarde aan facturen in de sector wordt te laat betaald.

En 3,7 procent van de totale factuurwaarde wordt helemaal niet betaald. Een zesde van de ondernemers (17 procent) loopt daardoor minstens 20.000 euro per jaar mis.