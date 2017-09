Nederland: sterk in technologie, minder op financieel vlak

Nederland is sterk in technologie, vernieuwend, en heeft de juiste mensen om succesvol te ondernemen. Mede dat zorgt ervoor dat we op plek 4 staan van de meest concurrerende economieën ter wereld. Qua regeldruk, bureaucratie en toegang tot kapitaal kan er helaas wel wat beter!

Dit kan geconcludeerd worden uit het Global Competitiveness Report 2017-2018 [pdf] van het World Economic Forum. Volgens de onderzoekers behoudt ons land – dat alleen Zwitserland, de VS en Singapore voor zich moet dulden – zijn positie dankzij een sterk onderwijssysteem en een hoge mate van technologische bereidheid onder bedrijven en particulieren. “Het bloeiende innovatie-ecosysteem, waarmee het wereldwijd op de zesde plek staat, geeft Nederland een uitstekende positie om de vierde industriële revolutie vorm te geven.” Nederland wordt ook geroemd vanwege haar samenwerking in werknemer-/werkgever-relaties en onze capaciteit om talent aan te trekken én te behouden.

Slechte innovatie-capaciteit en toegang tot financiering

Maar er zijn ook kritiekpunten. Zo heeft het World Economic Forum de meest problematische factoren om zaken te doen in Nederland gerangschikt. Zo doet ons land het ‘goed’ op het gebied van beperkende arbeidsregels, inefficiënte overheidsbureaucratie, belastingtarieven, onvoldoende opgeleid personeel en belastingregels. Ook scoren we negatieve punten op het gebied van capaciteit om te innoveren en toegang tot financiering.

In het rapport duikt WEF verder in de diverse factoren die ervoor zorgen dat Nederland op plek vier is geëindigd. Zo doen we het goed qua gezondheidszorg en basisonderwijs en mogen we ook trots zijn op de efficiëntie van onze goederenmarkt. Maar op het onderdeel ‘financiële marktontwikkeling’ scoren we ondermaats. Op het gemak waarmee leningen verkregen kunnen worden bijvoorbeeld. Of de beschikbaarheid van financiële diensten in het algemeen. Qua wettelijke rechten eindigen we zelfs op plek 95 (van de 137). Een opsteker: op het onderdeel ‘vertrouwen op professioneel management’ zijn we wereldwijd de beste!

