52% mkb zag omzet groeien

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is positief gestemd over de toekomst. Zo denkt twee derde dat het goed gaat met de economie en verwacht 30 procent dat de economische groei zal aantrekken. De afgelopen twaalf maanden heeft 52 procent van het mkb zelf ook een omzetgroei doorgemaakt.

En ook de komende twaalf maanden kijken heel wat bedrijven positief naar de toekomst; 56 procent verwacht namelijk een omzetgroei. Het Nederlandse mkb is hiermee een van de positievere, alleen in de VS zijn er procentueel (64 procent) meer bedrijven positiever over de verwachte omzet.

Dit en meer blijkt uit de Gobal Business Monitor, dat kijkt naar het zakelijke sentiment van mkb’ers met betrekking tot zaken als ondernemersvertrouwen, verkoopverwachtingen, de economie en toegang tot kapitaal.

Cashflow is grootste uitdaging voor Nederlandse mkb

Hieruit kwam ook naar voren wat voor Nederlandse mkb’ers momenteel de grootste uitdagingen zijn. Op een staat de cashflow, gevolgd door wetgeving, gebrek aan geschoold personeel, te weinig vraag, het bijblijven met nieuwe technologieën en gebrek aan tijd om een bedrijf naar behoren te runnen.

“Hoewel Nederland een duidelijke wet- en regelgeving kent wat betreft betalingsvoorwaarden en termijnen, laat het onderzoek zien dat het genereren van voldoende werkkapitaal nog steeds een belangrijke uitdaging vormt voor ondernemers. Het bestaansrecht van veel ondernemers wordt gedreven door groei en innovatie en een goede cashflow vormt hiervoor de basisvoorwaarde”, aldus Rob Retèl, algemeen directeur van Bibby Financial Services Nederland, dat het onderzoek liet uitvoeren.

81% ziet groeimogelijkheden voor onderneming

Ondanks de hierboven genoemde uitdagingen zijn Nederlandse ondernemers, helemaal vergeleken met hun internationale peers, dus wel optimistisch. Zo ziet 81 procent groeimogelijkheden voor hun onderneming, terwijl twee op de drie denkt dat het goed gaat met de economie.

Vooral internationaal zakendoen heeft potentie

Op dit moment wordt het internationaal zakendoen gezien als grootste groeikansen voor een bedrijf. Duitsland word hierin gezien als beste export- en importpartner. Ook het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het vinden van nieuwe marktsegmenten worden gezien als grote groeikansen.

Deel