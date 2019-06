Nederland leidend met zakelijke online technologie

Nederland is een van de leidende landen in Europa als het gaat om zakelijke digitalisering, zoals elektronische informatiedeling, het gebruik van social media, of het analyseren van big data.

Wat betreft de integratie van digitale technologie scoort van alle Europese landen Ierland het hoogst, maar dat wordt gevolgd door Nederland, België en Denemarken. Dit blijkt uit het hoofdstuk ‘Integration of Digital Technology’ [pdf] van de Digital Economy and Society Index.

Volgens de definities van de Europese Commissie omvat de integratie van digitale technologie zakelijke digitalisering en ecommerce. En zakelijke digitalisering bestaat dan weer uit elektronische informatiedeling, social media, big data-analyses en cloudoplossingen.

Nederland derde met cloudoplossingen

“Wanneer het neerkomt op e-businesstechnologieën, zijn Nederland, Finland en Belgium de leidende landen in Europa”, zo stelt het overheidsorgaan. Nederland is tweede op het gebied van zowel elektronische informatiedeling, social media en big data-analyses. Wat betreft cloudoplossingen staan ze op de derde plek.

In een lijst van lidstaten die de ecommerce-mogelijkheden het best hebben benut, staat Nederland op een elfde plek, nog onder bijvoorbeeld België en Litouwen. Hiervoor keek de EU naar drie verschillende indicatoren: het percentage mkb-bedrijven dat online verkoopt, de ecommerce-omzet als percentage van de totale omzet van mkb-bedrijven en het percentage mkb’ers dat online over de grens verkoopt.

17% van Europees mkb verkoopt online

In de Europese Unie verkocht vorig jaar gemiddeld 17 procent van het midden- en kleinbedrijf producten en diensten online. Daarmee was hun online omzet goed voor 10 procent van de totale omzet. En één op de twaalf mkb’ers in Europa verkoopt online over de grens, zogeheten crossborder-ecommerce.

Nederland ook leidend met digitale documentatie en automatisering

Een ander onderzoek dat deze week uitkwam laat zien dat Nederland ook leidt wat betreft de omarming van digitale documentatie en de automatisering van taken. Drie op de vier bedrijven in ons land heeft minstens de helft van hun zakelijke documenten gedigitaliseerd. En hetzelfde percentage (74 procent) van de Nederlandse bedrijven heeft het merendeel van haar taken geautomatiseerd.

