Kwart miljoen bedrijven te laat met jaarrekening

Nog steeds zijn veel bedrijven in Nederland te laat met het inleveren van de jaarrekeningen bij het handelsregister. Eind vorig jaar had bijna dertig procent van de bijna 900.000 bv’s en nv’s in Nederland de verplichte deponering van de cijfers over 2017 nog niet in orde.

Dit blijkt uit onderzoek van Verkoopjevordering.nl. Volgens directeur Rob de Haan is de verplichting om inzage te geven in de financiën er niet voor niks. “Deponeren is belangrijk. De cijfers zorgen ervoor dat we vlot met elkaar kunnen handelen. Deze cijfers betekenen dat ruim een kwart miljoen bedrijven niet of te laat inzicht in zijn cijfers geeft.”

Boete van 20.750 euro

Maar het is niet alleen dat het handelen tussen bedrijven stroever verloopt als de een geen inzage in de cijfers geeft, maar het niet op tijd deponeren van de jaarrekening is ook gewoon een economisch delict. Hierop staat een maximale boete van 20.750 euro.

Bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld

Daarbij komt ook dat in het geval van een faillissement bestuurders onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekorten in de boedel, mocht de jaarrekening ontbreken. En veel ondernemers willen juist specifiek een bv beginnen, omdat ze privé-aansprakelijkheid willen voorkomen.

Kans op boete is klein

Cijfers van de Belastingdienst stellen wellicht de trage ondernemer gerust: de kans op de maximale boete van 20.750 euro is vrij klein. Vorig jaar maakte het OM in zo’n 1500 gevallen proces verbaal op, wat normaal ook betekent dat er een boete volgde. In de praktijk kwam deze boete uit op een bedrag tussen de 450 en 8500 euro. De hoogte van de boete hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf en de vraag of het om (zware) recidivisten gaat.

Vooral jonge bedrijven leveren te laat in

Het valt De Haan overigens op dat het vooral jonge bedrijven zijn die hun jaarrekening te laat inleveren. Zo leverde meer dan een derde van de bedrijven die in 2016 zijn opgericht hun jaarrekening te laat in. Bedrijven die in 2017 zijn opgericht, maken daarentegen vaak gebruik van een regel, die ervoor zorgt dat ze meestal pas in 2019 voor het eerst deponeren.

