Incubator UtrechtInc selecteert vier nieuwe startups

UtrechtInc heeft deze maand vier nieuwe startups geselecteerd voor haar groeiprogramma Pressure Cooker, dat vier maanden zal duren. Met de hulp van financiering, mentors, kantoorfaciliteiten en masterclasses zullen de startups gedurende deze periode versneld werken aan hun product, team en marktaandeel.

De Utrechtse incubator heeft de vier namen vandaag bekendgemaakt. Het gaat om Confy, SleepCare, Agenses en Wheelsbnb, die allen morgen de laagste dag van hun Kick Off bij UtrechtInc meemaken. De vier startups doen allemaal iets verschillend, maar hebben als overeenkomst natuurlijk dat ze versneld willen groeien.

De vier startups van UtrechtInc

Confy is een smartphone-app die van buurtbewoners verzenders en ontvangers van pakketjes maakt, terwijl SleepCare een app is die dienst doet als geautomatiseerde slaapcoach en gebruikers dus leert om beter te slapen. Agenses is bedoeld voor callcenters om de prestaties op zowel organisatieniveau als dat van individuele medewerkers te verbeteren. De laatste geselecteerde startup is Wheelsbnb, een online platform voor de (ver)huur en ruil van rolstoel-toegankelijke accommodaties. Via de site moeten rolstoelgebruikers gemakkelijk zien welke accommodaties voor hen geschikt zijn.

Het vervolg

Nu de vier startups bekend zijn, kunnen ze beginnen met het volgen van een intensief programma. De voortgang én toekomstplannen worden vervolgens in juli gepresenteerd, waarna een onafhankelijke jury zal bepalen of zij toegang krijgen tot het vervolgprogramma en financiering uit het Rabo Pre-seed Fund. Mocht dat zo zijn, dan blijven de startups nog gemiddeld 1,5 jaar bij UtrechtInc.

Vorig jaar werden Vicany, Revisely, Zonnepaneelwijzer, MoneyMonk en Poules.com geselecteerd voor het Pressure Cooker-programma.

Vandaag een fotoshoot voor onze nieuwe startups. Deze week stellen we ze aan je voor! pic.twitter.com/O56kHvVqD8 — UtrechtInc (@UtrechtInc) 20 maart 2017

Deel