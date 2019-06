Incubators partneren met Fundsup

De zes belangrijkste Nederlandse universitaire incubators gaan samenwerken met Fundsup, een platform dat startups in contact brengt met investeerders. Het gaat om YES!Delft, Bright Move in Eindhoven, Novel-T uit Twente, Startlife uit Wageningen, de Amsterdamse ACE Incubator en UtrechtInc.

Deze zes startups verbinden zich aan het online matchingplatform Fundsup om zo hun startups efficiënter en nog in een vroege fase met particuliere investeerders in aanraking te laten komen. YES!Delft was in maart de eerste incubator die een dergelijke samenwerking aanging, en nu zijn ook vijf andere belangrijke universitaire incubators betrokken.

Nu veel tijd kwijt aan vinden investeerders

Volgens Fundsup is het een slimme zet, want nu zijn ondernemers vaak nog veel tijd (en geld) kwijt aan het vinden van passende investeerders die niet alleen geld, maar ook een groot netwerk en kennis meebrengen. En dit heeft weer een remmende werking op de innovatie in ons land.

Netwerk van investeerders opbouwen

Door de samenwerking kunnen oprichters van startups gemakkelijker hun eigen netwerk van investeerders opbouwen, zo denkt Fundsup. Ook krijgen de ondernemers nu inzicht in de tractie die hun bedrijf krijgt van investeerders.

‘Dit zal leiden tot meer innovatie’

Met de toegang tot durfkapitaal komt er meer privaat geld en expertise beschikbaar voor de jonge startups. En veel startups hebben juist in de vroege fase van hun bestaan behoefte aan dit zogeheten ‘smart capital’. “De overheid, die tot nu toe op een vrij willekeurige manier 60 tot 70 procent van startups in de vroege fase financierde, met relatief ‘dom’ kapitaal, kan onze belastinggelden nu veel meer ondersteunend gaan inzetten, dus naast het echte smart capital. Dat zal per definitie leiden tot meer innovatie”, aldus Fundsup-oprichter Arjen Strijker.

