Helft startende ondernemers verdient meer dan verwacht

Coronacrisis of niet, ook dit jaar beginnen weer duizenden mensen voor zichzelf. Hoewel financiële onzekerheid voor velen het grootste obstakel is om te kiezen voor het ondernemerschap, draait ruim de helft van de ondernemers meer omzet dan verwacht.

Dit blijkt uit een onderzoek van Knab, dat ruim drieduizend zakelijke klanten vroeg waarom zij ondernemer werden, hoe ze hun tarieven bepalen en hoe ze terugkijken op de beginjaren. Opvallend is dat slechts veertien procent van de ondervraagden in de eerste drie jaar minder omzet draaide dan begroot. Iets meer dan derde verdiende evenveel als verwacht en ruim de helft zette meer om dan voorspeld.

Ruim 20% starters klust bij in loondienst

Om niet (geheel) afhankelijk te zijn van de inkomsten uit het bedrijf, heeft 22 procent van de starters er een loondienstbaan bij. Van de respondenten die langer dan vijf jaar ondernemer is dit nog maar elf procent. Het urencriterium is hierbij wel een wankel punt, want uit het onderzoek blijkt dat parttime ondernemers gemiddeld 23 uur per week ondernemen. Fulltime ondernemers besteden gemiddeld 44 uur per week aan hun bedrijf.

Financiële zekerheid mag dan een factor zijn waarom mensen aarzelen, geld is voor de meeste ondernemers niet de belangrijkste drijfveer. Ruim acht op de tien starters wil simpelweg werk doen wat ze leuk vinden. Ook de behoefte aan meer uitdaging en het hebben van specifieke kwaliteiten waren vaak de aanleiding om te ondernemen. Voor vier op de tien was het financiële aspect doorslaggevend.

Onderscheidend vermogen bepalend voor tarief

Voor het bepalen van hun tarief is voor 67 procent hun onderscheidend vermogen leidend. Ruim de helft houdt rekening met de prijzen van de concurrent. Voor een derde is het (vermoedelijke) budget van de opdrachtgever bepalend. Financieel expert Oskar Barendse: “Als starter moet je je plek in de markt nog ontdekken, maar vergeet niet om periodiek te tarieven aan te passen. Niet alleen omdat je steeds beter kunt inschatten hoe onderscheidend je bent, maar ook vanwege de inflatie.”

Maar liefst 93 procent is blij met de keuze voor het ondernemerschap. Ondanks dat een minderheid (35 procent) het makkelijker vindt dan verwacht, wil ruim de helft van de respondenten nooit meer in loondienst werken.