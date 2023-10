Aantal starters daalt 3% in derde kwartaal

De Kamer van Koophandel rapporteert een opvallende verandering in de bedrijvendynamiek in het derde kwartaal van 2023. Het aantal startende ondernemingen daalde met 3 procent, terwijl het aantal bedrijfsbeëindigingen toenam met 6.9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dit blijkt uit het nieuwe KVK Trendrapport Q3 2023. Er is sprake van een duidelijke trendbreuk. Terwijl de Nederlandse bedrijvendynamiek traditioneel wordt gekenmerkt door een groter aantal starters dan stoppers, zijn er nu tekenen van verandering.

Afname aantal startende ondernemingen

In het derde kwartaal van dit jaar werden 64.000 nieuwe bedrijven opgericht. Dit betekent een daling van 3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze afname in het aantal starters is opmerkelijk, omdat het zich in alle leeftijdsklassen manifesteert. Dit met uitzondering van de groep van 60 jaar en ouder.

Meer dan 29.000 bedrijfsbeëindigingen

Tegelijkertijd is het aantal bedrijven dat zijn activiteiten beëindigde toegenomen. Met meer dan 29.000 bedrijfsbeëindigingen is dat een stijging van 6,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.

“Het aantal bedrijfsbeëindigingen stijgt 6,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022.”

Hoogleraar Erik Stam, deskundige op het gebied van strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht: “De combinatie van een toename in het aantal stoppers en faillissementen, en een afname in het aantal starters, duidt op een opvallende verandering. De verwachte toename in faillissementen heeft plaatsgevonden, maar blijft nog wel onder het niveau van voor de COVID-19-pandemie.”

Sectorale verschuivingen

Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal starters per duizend vestigingen, valt vooral de toename op in de sectoren Detailhandel, ICT en media en Persoonlijke dienstverlening. Daarentegen is er een toename van het aantal stoppers per duizend vestigingen in de Horeca, Bouw, Zorg en Groothandel.

“Alleen in de provincies Groningen en Limburg een toename te zien in het aantal starters.”

Op nationaal niveau is er slechts in de provincies Groningen en Limburg een toename te zien in het aantal starters, terwijl in de overige provincies een afname werd geregistreerd ten opzichte van het derde kwartaal van 2002. Hierbij werd er gekeken naar het aantal starters per 10.000 inwoners.

Faillissementen

Het aantal faillissementen blijft historisch gezien laag, met 832 faillissementen in het derde kwartaal van 2023. Echter is er in de afgelopen vijf kwartalen wel sprake van een toename in het aantal faillissementen. In het derde kwartaal van 2023 was dit aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, waarin 441 faillissementen werden geregistreerd.

Het derde kwartaal van 2023 was ook het laatste kwartaal waarin ondernemers coronaschulden bij de Belastingdienst konden aflossen of een betalingsregeling konden treffen.