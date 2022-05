Voor het eerst zijn er wereldwijd meer dan 300 miljoen bedrijven actief. Volgens dataspecialist BoldData, die het onderzoek uitvoerde, is de helft van de geregistreerde bedrijven gevestigd in China en Amerika. Maar liefst een derde van alle bedrijven is in handen van freelancers en zelfstandig ondernemers. Dit aantal is de afgelopen zes jaar verdubbeld.

Met 71,87 miljoen bedrijven voert China de lijst aan. Dit is best opmerkelijk, aangezien de Chinese economie pas enkele decennia snel groeit. Voor 1978 werden bedrijven grotendeels geleid en gecontroleerd door de Chinese staat. Maar sinds China haar economie hervormde, gaat het hard. Sinds 2019 is China het land met de meeste bedrijven.

Steeds groter aandeel zelfstandigen

Na China telt Amerika het grootste aantal ondernemingen, gevolgd door India en Braziliƫ. Freelancers en zelfstandig ondernemers zorgen voor de grootste stijging in het aantal bedrijven. Momenteel is een derde van alle bedrijven wereldwijd in handen van zelfstandigen.

In 2022 zijn tot dusver 103,89 miljoen freelancers geregistreerd. 166,38 miljoen bedrijven zijn gekenmerkt als klein tot middelgroot (twee tot honderd medewerkers). Wereldwijd zijn er 1,96 miljoen bedrijven met meer dan honderd medewerkers.

Retail tweede grootste industrie

De zakelijke dienstverlening is ’s werelds grootste industrie. Een kleine veertig miljoen bedrijven zijn werkzaam in deze bedrijfstak. Met 30,69 miljoen bedrijven is de retail de tweede industrie ter wereld. Ook groothandelsbedrijven (26,67 miljoen) en productiebedrijven (21,72 miljoen) zijn goed vertegenwoordigd.

China absolute koploper in aantal productiebedrijven.

China heeft meer dan zeven miljoen productiebedrijven, waarmee het andere landen ver achter zich laat. Ter vergelijking: dit is vier keer meer dan in Amerika. Eind vorig jaar voorspelden analisten dat de Chinese economie in 2033 groter zal zijn dan de Amerikaanse.