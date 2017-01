Gunstige regeling huuraftrek zzp’ers geschrapt

Zzp’ers krijgen toch niet de mogelijkheid de huurkosten af te trekken van de winst. Er was eerder dit jaar wel sprake van deze maatregel, maar die is nu door staatssecretaris Wiebes van Financiën geschrapt. Hij gaat hiermee in tegen de Hoge Raad die twee maanden terug bepaalde dat een zzp’er dit mag doen.

In augustus gaf de Hoge Raad een ondernemer gelijk die de huurkosten wilde aftrekken van de winst. Volgens de raad is het huurrecht een vermogensrecht en mag dat dus van het ondernemersvermogen worden afgetrokken.

Verschil tussen huurder en koopeigenaar verdwijnt

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei toen dat de wet intact zou blijven, maar schrapt nu toch de maatregel. Wel gaat hij ervoor zorgen dat het verschil tussen een hurende zzp’er en een kopende zzp’er verdwijnt. Beiden kunnen straks geen kosten van een onzelfstandige werkruimte meer aftrekken. Zzp’ers die een zelfstandige werkruimte hoeven niks te vrezen, voor hen verandert er niks.

Uit Wiebes’ antwoord blijkt dat op dit moment nog geen één procent van de zzp’ers gebruikmaakt van “deze riante aftrekpost”. Volgens de overheid kan het budgettaire beslag op korte termijn echter oplopen van zo’n 20 miljoen euro nu naar een half miljard euro. ” Al was het maar omdat Nederlanders gemiddeld eens in de 7 jaar verhuizen en er jaarlijks altijd nieuwe IB-ondernemers en resultaatgenieters bijkomen. De publiciteit rondom dit arrest versterkt die verwachting”, aldus Wiebes.

