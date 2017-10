Groeiend aantal kinderen met eigen bedrijf

Er zijn in Nederland steeds meer minderjarigen die zich eigen baas mogen noemen. Het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven personen dat jonger is dan achttien, is namelijk in vijf jaar tijd verdubbeld.

Bij de Kamer van Koophandel staan dit jaar 2273 bedrijven ingeschreven met een eigenaar die officieel minderjarig is. Vijf jaar terug ging het nog om 1119 dergelijke inschrijvingen, zo meldt de Telegraaf vandaag.

Volgens Jessica van El, adviseur bij de KvK, is het geen verrassing dat er steeds meer jongeren zijn die niet bijverdienen als vakkenvuller, maar hun eigen bedrijf runnen. “In het onderwijs is steeds meer aandacht voor ondernemen en ook ouder stimuleren het meer. Bovendien zijn kinderen tegenwoordig heel handig met internet en is het vrij eenvoudig om online een bedrijf te starten.”

Uit de hand gelopen hobby

Volgens de krant hebben jongeren tegenwoordig vaak een eigen bedrijf omdat hun hobby ‘uit de hand loopt’. Wat bijvoorbeeld begint met het verkopen van spullen via internet, het bouwen van apps of het starten van een eigen YouTube-kanaal groeit uit tot een bedrijf.

Minderjarigen zijn voor de wet echter handelingsonbekwaam, dus mogen niet zelfstandig een contract tekenen of grote geldbedragen overmaken. Vanaf 16 jaar mogen ze echter bij de kantonrechter om een zogenoemde handlichting vragen, waardoor ze zelfstandig zakelijke handelingen mogen verrichten, waaronder het inschrijven bij de KvK.

Geld op? Rekening is dan voor de ouders

Van El wijst er wel op dat kinderen én ouders goed bewust moeten zijn van de risico’s. “Een valkuil is bijvoorbeeld dat een kind geen rekening houdt met de Belastingdienst. Als het bedrijf succesvol is, kan de fiscus met een naheffing komen. En als de jonge ondernemer al zijn geld heeft opgemaakt, komt de rekening bij de ouders terecht.”

