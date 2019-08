Aantal kindondernemers bijna verdubbeld

Nederland kent bijna twee keer zoveel kindondernemers als vorig jaar. Het aantal kinderen dat tussen de 10 en 14 jaar oud is en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel steeg in een jaar tijd van 68 naar 121.

Kijken we naar het grotere plaatje, dan zien we zelfs dat het aantal zogenaamde kindondernemers in vijf jaar tijd bijna is verviervoudigd. In 2014 waren er namelijk nog maar 36 kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud die zich inschreven bij de KvK.

Kinderen beginnen vooral bedrijf in detailhandel

Volgens het Jeugdjournaal, dat data opvroeg bij de Kamer van Koophandel, begon meer dan de helft van de kinderen die zich dit jaar inschreven een bedrijf in de detailhandel. Ook ondernemingen actief in de cultuur, sport & recreatie en zakelijke diensten waren in trek bij de ondernemende kinderen.

Onder de iets oudere kinderen blijken er nog meer ondernemers actief te zijn. Zo waren er vorig jaar in de leeftijdscategorie 13 tot 18 meer dan 3500 die zich hadden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Eerder dit jaar bleek al dat het aantal tieners dat zich inschreef bij de KvK met 31 procent is toegenomen ten opzichte van de situatie een jaar daarvoor.

