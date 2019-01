31% meer KvK-inschrijvingen onder tieners

Het aantal tieners dat zich vorig jaar heeft ingeschreven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel is aanzienlijk gestegen. Vorig jaar meldden zich 3.586 tieners aan, wat neerkomt op een toename van 31 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

In 2017 waren het namelijk nog 2.728 tieners die zich inschreven bij de Kamer van Koophandel, zo deelt de NOS mee. Die spreekt van een trend waarin steeds meer dertien- tot achttienjarigen zich ondernemer noemen. Deze jongeren doen aan het online verkopen van kleding, het produceren van video’s of maken websites voor anderen.

Vooral jongens schrijven zich in

Er zijn relatief veel jonge ondernemers te vinden in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. En als er zich iemand waagt aan minderjarig ondernemen en dus als tiener bij de KvK naar binnenloopt om zich in te schrijven, dan is het in de meeste gevallen (lees: 78 procent) een jongen.

Inschrijven bij de KvK kent geen minimumleeftijd, maar ondernemers in de dop die jonger zijn dan zestien moeten wel al hun beslissingen door ouders of verzorgers laten ondertekenen.

Online kleding verkopen het populairst

Momenteel is onder jonge ondernemers ‘detailhandel via internet in kleding en modeartikelen’ de populairste categorie waaronder ze hun nieuwe bedrijf inschrijven. Vijf jaar terug was de populairste categorie nog ‘ontwikkelen, produceren en uitgeven van software’.

Deel