Fiscus meer zicht op internetinkomsten

Vanaf 1 januari dit jaar moeten platforms de inkomsten van professionele gebruikers doorgeven aan de Europese belastingdiensten. Het gaat hierbij om de inkomsten van goederen en diensten. De Europese gegevensuitwisseling moet ervoor zorgen dat professionele gebruikers voldoende belasting betalen over binnenlandse én buitenlandse transacties.

Verkopers die minder dan dertig goederen per jaar via platforms als Marktplaats en Bol.com verkopen, en hierbij niet boven de 2000 euro uitkomen, vallen buiten de regeling. Voor andere gebruikers zal de Europese belastingdiensten de gegevens van de platforms automatisch uitwisselen.

Regeling geldt vanaf 30 verkopen.

De rapportageplicht geldt voor diverse beroepsgroepen. Naast webwinkeliers wil de fiscus de gegevens ontvangen van onder meer verhuurders van vastgoed en vervoersmiddelen en mensen die persoonlijke diensten aanbieden, zoals klus- en schoonmaakdiensten.

Hoe zit het met de privacy van de gegevens?

Naast de inkomsten spelen platforms sinds dit jaar meer informatie door aan de fiscus, zoals namen, adressen en BSN-nummers. Blijkt uit hun gegevens dat je meer belasting zou moeten afdragen dan je hebt opgegeven, dan zal de fiscus sneller op de stoep staan dan voorheen. De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen dat er geen oneerlijke concurrentiestrijd ontstaat tussen online – en offline handel.

In Nederland dreigde de invoering van de Europese richtlijn vertraging op te lopen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wilde eerst antwoord op de vraag of platforms deze gegevens wel mogen verzamelen. Vanwege het drempelbedrag van 2000 euro is immers niet op voorhand bekend van welke gebruikers persoonsgegevens moeten worden verzameld om aan de fiscus door te geven.

Vanaf 2024 eerste rapportages verzonden.

Ook een aantal platforms heeft aangegeven moeite te hebben met deze uitzonderingen, vooral omdat het lastig is voor de IT-systemen. Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij heeft echter bepaald dat de uitzondering verplicht is. De Europese belastingdiensten moeten volgend jaar de eerste rapportages ontvangen van de verschillende platforms.

Vraagtekens bij haalbaarheid

Jasper van Schijndel, belastingadviseur bij PwC, twijfelt of belastingautoriteiten de gegevens daadwerkelijk inzetten voor controles. “Uit onderzoek blijkt dat Europese belastingdiensten de informatie uit vergelijkbare regelgeving zeer beperkt gebruiken”, stelt de adviseur. Ook onze Belastingdienst reageerde terughoudend op de nieuwe richtlijn. “De handhaving ervan vergt een grote personele inzet”, aldus de dienst die al jaren kampt met personeelstekorten.