Domeinnaam te koop aanbieden kan nu via SIDN

Ben je van plan je domeinnaam te verkopen? Vanaf nu kun je dit ook bekend maken via de registrarssite van SIDN. Als een bezoeker daar informatie over een domeinnaam opvraagt, is het ook meteen te zien of het domein te koop staat.

SIDN beheert het .nl-domein. Hier kun je als ondernemer controleren of de domeinnaam voor je bedrijf nog beschikbaar is. Als dit zo is, kun je de domeinnaam registreren. Vanaf nu kunnen domeinhouders hier ook actief aangeven of een bestaande domeinnaam te koop is.

Het verkopen van een domein

In de registrarssite kun je bij accountgegevens een landingspagina opgeven, waar een potentiële koper meer informatie kan vinden over het domein dat te koop staat. De gezochte domeinnaam wordt in de URL weergegeven, samen met een unieke ID-code die door SIDN gegenereerd wordt.

‘Met een txt-record geef je in je eigen DNS aan dat je domein te koop staat.’

Na het opgeven van de landingspagina kun je aangeven welke domeinnamen te koop zijn. Dit voeg je in je eigen DNS toe bij het domein dat te koop staat, met een txt-record _for-sale met de ID-code.

Domeinnaam kopen

Als bezoeker zie je, wanneer het domein al geregistreerd is, hieronder een knop met de tekst ‘Deze domeinnaam is te koop’. In een pop-over ziet de bezoeker vervolgens meer uitleg en kan er via een link contact opgenomen worden met de verkopende partij. “Voor deze nieuwe functionaliteit geldt dat de onderhandelende partij zelf verantwoordelijk is voor de dienstverlening en prijsstelling”, aldus SIDN.