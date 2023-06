Boekhouder niet verantwoordelijk voor aangifte

Na een onjuiste belastingaangifte krijgen ondernemers te maken met navorderingen en naheffingen. Ondernemers die de aangifte via een boekhouder regelen proberen dit vaak op de boekhouder te verhalen. Onlangs gaf een rechter aan dat belastingplichtigen zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste aangifte.

Veel ondernemers laten de belastingaangifte doen door een boekhouder of belastingadviseur. Het komt vaak voor dat de ondernemer te weinig belasting afdraagt door bijvoorbeeld een fout in de boekhouding. De ondernemer moet dan een naheffing afdragen aan de Belastingdienst.

€81.312 aan btw niet opgegeven

Veel ondernemers leggen de schuld van een onjuiste aanslag bij de boekhouder. Zo ook in een recente rechtszaak. Een onderneming had een btw-aangifte ingediend van nul. De Belastingdienst ontdekte dat er 81.312 euro aan btw niet was opgegeven en legde een naheffingsaanslag op.

‘Onjuiste aanslag zou de onderneming niet aan te rekenen zijn, want er was geen sprake van opzet.’

Volgens de ondernemer was dit de onderneming niet aan te rekenen, want er was geen sprake van opzet. Een werknemer zou foute facturen hebben opgesteld en de boekhouder had de aangifte niet ter goedkeuring aan de ondernemer voorgelegd. De aangifte was wel ondertekend met de naam van de ondernemer.

Schuld niet af te schuiven op boekhouder

Volgens het hof strookte de verklaring van de ondernemer niet met die van de boekhouder. De boekhouder gaf aan dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig om de aangifte te controleren. Volgens een werknemer bepaalde de ondernemer zelf de inhoud van de facturen. Het hof bepaalde daarom dat de ondernemer zelf verantwoordelijk was voor de inhoud van de aangifte en de schuld niet kon afschuiven op de boekhouder.