Bedrijf naar jezelf vernoemen loont

Mocht je nog nadenken over een naam voor je onderneming, overweeg dan je eigen naam eraan te koppelen. Ondernemingen die vernoemd zijn naar de oprichter leveren namelijk betere resultaten dan bedrijven met een andere naam.

Dit blijkt uit een rapport van drie onderzoekers aan de Duke University Fuqua School of Business. Volgens hen kan het verschil met andere bedrijven oplopen tot een 3 procent hoger rendement op het totale vermogen, zo schrijft NU.nl.

Het kiezen van de eigen naam voor de naam van het bedrijf, kan verschillende beweegredenen hebben. Maar het leidt ook tot enkele veranderingen in hoe een bedrijf wordt gerund. Als immers de naam van de eigenaar in de weegschaal wordt gelegd, dan loopt die gelijknamige ondernemer meer risico wanneer hij zijn afspraken niet nakomt. Ook kan het resultaat van de onderzoekers te herleiden zijn uit de hypothese dat betere ondernemers eerder hun bedrijf naar zichzelf vernoemen dan ondernemers die minder sterk zijn in hun vak.

Bedrijf naar jezelf vernoemen wel zo verstandig?

Nu blijft natuurlijk de vraag of het slim is om je bedrijf naar jezelf te vernoemen. Zo blijkt een makkelijke naam juist weer gunstig voor investeerders. Daarnaast zet je dus niet alleen je bedrijfsreputatie maar ook die van jouzelf op het spel. Wat als je onderneming bijvoorbeeld failliet gaat of betrokken raakt bij een schandaal? Of wat als jij als persoon juist iets verkeerd doet, wat voor invloed heeft dat op het imago van je bedrijf?

