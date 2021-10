70 Nederlandse bedrijven naar grootste techbeurs CES

Zeventig Nederlandse bedrijven tijgen begin volgend jaar naar Las Vegas voor de Consumer Electronics Show (CES), de grootste techbeurs ter wereld. Voor het eerst worden de 50 startups vergezeld door 20 scale-ups van Nederlandse bodem. Onder hen zijn 14 winnaars van de speciale innovatieprijs, een nationaal record.

De beurs vindt plaats tussen 5 en 8 januari 2022. Gewoonlijk trekt de CES meer dan 170 duizend bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen. In verband met het coronavirus vond de laatste editie noodgedwongen digitaal plaats, maar deze keer is de beurs als vanouds in levenden lijve.

Robothaai en waterrecycler

Onder meer het Rotterdamse RanMarine, ontwikkelaar van een zelfsturende robothaai om water te zuiveren, en Nowi Energy uit Eindhoven behoren tot de geselecteerde groeibedrijven. Die laatste heeft een chip ontworpen waarmee sensoren energie uit hun directe omgeving halen, zoals uit licht, warmte en wifi-signalen. Hierdoor kunnen ze tientallen jaren mee zonder opgeladen te worden. Ook de Friese waterrecycler Hydraloop en ontwerper van virtuele paspoppen Lalaland zijn onderdeel van de Nederlandse delegatie.

De komende maanden volgen de bedrijven een trainingsprogramma van het Ministerie voor Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit om zich voor te bereiden op hun presentaties op de prestigieuze beurs.

Recordaantal Nederlanders wint innovatieprijs

In aanloop naar het evenement zijn de CES Innovation Awards uitgereikt, gericht op uitmuntend ontwerp en techniek. Van de 34 Nederlandse deelnemers gingen er welgeteld 14 met een prijs naar huis – een nationaal record. In eerdere jaren viel slechts een enkel bedrijf van eigen bodem in de prijzen.

Een van de winnaars is Crescent Medical, een Delftse startup die een speciale camera voor chirurgen heeft ontworpen. Op die manier kunnen medisch studenten meekijken tijdens een operatie en zelfs de camera besturen.

Aandacht voor Nederlandse scale-ups

Ditmaal gaan voor het eerst niet alleen startups, maar ook scale-ups mee naar CES. Vorige week kwam nog naar buiten dat het Nederlandse scaleup-milieu te wensen overlaat, aldus een rapport van Techleap en de Universiteit Utrecht. Hoewel Nederland een van de beste economieën is om een bedrijf te starten, telt ons land maar weinig scale-ups en unicorns (bedrijven met een waarde boven de 1 miljard dollar).

Dat is deels te wijten aan de Nederlandse voorkeur voor zelfstandig ondernemerschap, stellen de onderzoekers. Een andere boosdoener is de lage groeiambitie in vergelijking met andere landen. Zo zegt een kleine 0,7 procent van de Nederlandse ondernemers te willen groeien tegenover ruim 2 procent van de Amerikanen. Het rapport noemt dit ook wel de Nederlandse paradox.