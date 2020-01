30% scale-ups zonder financiering

Bijna één op de drie scale-ups heeft geen externe financiering. Van de 80 duizend snel groeiende startups in Europa werkt zelfs 40 procent voornamelijk met eigen geld. Simpelweg omdat ze geen externe financiering nodig hebben.

Bij het woord ‘scale-up‘ wordt er vaak gedacht aan innovatieve techbedrijven die met slimme uitvindingen op het punt staan de internationale markt te bestormen. Maar dat beeld mag best wat bijgesteld worden.

Weinig vernieuwing onder scale-ups

Uit onderzoek van de Vlerick Business School blijkt namelijk dat slechts één op de tien scale-ups een IT-bedrijf is. De rest is actief in de logistiek, recruitment, bouw of consumentengoederen, zo schrijft het FD. Slechts één op de drie ondervraagde scale-ups zegt zelf iets nieuws te doen, de rest heeft een bestaand concept.

Veel ondernemers niet op zoek naar externe financiering

De studie toont daarnaast ook aan dat veel groei-ondernemers helemaal niet op zoek zijn naar extern kapitaal. Het blijkt namelijk dat 40 procent van de scale-ups in Europa voornamelijk werkt met eigen financiële middelen. En zo’n 30 procent heeft helemaal geen extern kapitaal nodig.

Volgens Veroniek Collewaert, professor in ondernemerschap bij Vlerick, heeft een groot deel het niet nodig of wil het gewoon niet. “Geld ophalen betekent dat je een stuk controle opgeeft. Die investeerders hebben hun eigen doelstellingen en zetten heel wat druk op het management. Dan is een financiering met eigen middelen, als dat lukt tenminste, een stuk gemakkelijker”, zo zegt ze.

Scale-ups die wél extern kapitaal tot hun beschikking hebben, groeien wel sneller en blijken ook nog eens professioneler bestuurd. Maar dat wil volgens Collewaert niet gelijk zeggen dat ze ook per se beter presteren. “Ja, ze kunnen sneller groeien, maar ze moéten dat ook doen van hun durfkapitaalverstrekkers. Sommige bedrijven overleven die druk niet”, zo zegt ze tegenover het FD.

Gebruik van verschillende financieringsbronnen voor Europese scale-ups:

Banklening 39% Subsidies 27% Durfkapitaal 17% Strategische investeerder 15% Business angel 14% Incubator 8% Crowdfunding 1% Andere 19%

