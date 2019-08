Recordaantal snelgroeiende bedrijven

Er zijn opvallend veel bedrijven in Nederland die snel groeien. Vorig jaar werd er zelfs een record gevestigd, toen er voor het eerst meer dan 10.000 snelgroeiende bedrijven actief waren. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Tot voor kort stond het jaar 2017 in de boeken als recordhebber. Toen waren er bijna 8500 snelgroeiende bedrijven actief. Maar vorig jaar zetten meer ondernemingen een spurt in, want toen waren er maar liefst 10.200 bedrijven die als snelgroeiend kunnen worden bestempeld.

Definitie van snelgroeiend bedrijf

Het CBS, dat vandaag met de cijfers naar buiten komt, hanteert als definitie dat een bedrijf aan het begin van de groeiperiode minimaal tien werknemers moet hebben en vervolgens het personeelsbestand drie jaar op rij gemiddeld met 10 procent moet laten toenemen.

Grootste groei bij bedrijven met minstens 250 man personeel

Het aantal snelgroeiers is na 2014 elk jaar gestegen. In de afgelopen vijf jaar namen dit soort bedrijven met 85 procent toe. Een soortgelijke toename is zichtbaar wanneer we onderscheid maken in bedrijfsgrootte. Zo waren er vorig jaar 84 procent meer snelgroeiende bedrijven met 10 tot 50 man personeel dan in 2014. Voor bedrijven met 50 tot 250 man personeel was de groei in die periode 92 procent en bij bedrijven met 250 werkzame personen zelfs 96 procent.

De groei van veel snelgroeiende bedrijven in Nederland is niet op een organische manier verlopen. Zo is bij maximaal een vijfde de groei (mede) te danken aan overnames.

Deel