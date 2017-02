Slechts 17 procent van modelovereenkomsten goedgekeurd

De nieuwe Wet DBA, ingevoerd als vervanging van de VAR, lijkt af te stevenen op een waar fiasco. Een kwartaal na de lancering van deze nieuwe wet blijkt de toetsing van zzp-contracten nauwelijks goedkeuringen op te leveren. Slechts 17 procent van alle behandelde contracten kwam er doorheen, terwijl veel zzp’ers al wekenlang wachten op een positief oordeel.

In juli bleek al dat de Belastingdienst tot dan slechts 200 van de 3500 voorgelegde modelovereenkomsten heeft goedgekeurd. Nu zijn we enkele maanden verder en lijkt de situatie er niet beter op zijn geworden. Driekwart van alle ingediende overeenkomsten is afgekeurd, terwijl de behandeltijd twee keer zo lang duurt dan was beloofd. De Belastingdienst zegt binnen zes weken een oordeel te geven, maar de daadwerkelijke doorlooptijd is elf weken, zo blijkt uit gegevens van MKB Belangen.

‘Je kunt het toch niet veroorloven om elf weken te wachten?’

“Van de cijfers die nu naar buiten zijn gekomen schrikken we enorm”, zo zegt directeur Adrienne van Veen. “Onder ondernemers heerst onzekerheid en angst. Je kunt het je toch niet veroorloven om elf weken te wachten om een opdracht aan te kunnen nemen? Bovendien blijkt niemand te weten waar die overeenkomsten aan moeten voldoen: de Belastingdienst keurt ongeveer driekwart af.”

In totaal kwamen er 4.481 modelovereenkomsten binnen. Hiervan is nog steeds maar de helft afgehandeld. Daarvan werd slechts 17 procent goedgekeurd, terwijl 47 procent geen groen licht kreeg. In de resterende gevallen werd de procedure afgebroken. De 2.264 niet afgehandelde modelovereenkomsten doorlopen nog de procedure of wachten op behandeling.

“Volgens het CBS zijn er ruim één miljoen zelfstandigen zonder personeel, maar er zijn slechts 4.481 overeenkomsten ter toetsing voorgelegd. Toch kan dat relatief kleine aantal blijkbaar al niet verwerkt worden”, zo klaagt Van Veen. “Ondernemers kunnen niet op deze manier in onzekerheid gehouden worden. Opdrachtgever of opdrachtnemer: je wilt en je moet je zaken goed voor elkaar hebben.”

Deel