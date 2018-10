De populairste freelance-branches per provincie

Nederland is op het gebied van ondernemen soms een verdeeld land. In de ene provincie wordt veel meer verdiend dan de ander. Maar het is niet alleen een kwestie van geld, ook qua industrie zijn de verschillen soms groot. Zo herbergt de provincie Groningen een heel andere populaire freelance-branche dan de rest van Nederland!

Freelancer.nl heeft per provincie in ons land uitgezocht naar welke freelance-branche dit jaar het meest werd gezocht. Het viel daarbij gelijk op dat ‘Grafisch & Design’ in Nederland erg populair was. In zes van de in totaal twaalf provincies die we hier hebben was dit namelijk de populairste branche. Toch verschil de populariteit ervan wel per provincie. Zo heeft Noord-Brabant met 30 procent bijna een twee keer zo groot aandeel als bijvoorbeeld Noord-Holland, dat het met 17 procent moet doen.

Websites & Apps zijn ook in trek

Ook naar programmeurs, zoals WordPress- en Magento-developers, of Android-ontwikkelaars wordt veel gezocht. De categorie ‘Website & Apps’ staat namelijk in drie provincies – Flevoland, Drenthe en Zeeland – op de eerste plek. In al deze drie provincies ligt het aandeel van deze branche op ongeveer twintig procent.

Freelancer.nl bracht niet alleen in kaart welke branches het meest in trek waren, maar keek ook naar welke beroepen wat minder populair waren. Zo heeft de branche ‘Training & Opleiding’, waarin bijvoorbeeld freelance trainers werken, in elke provincie een vrij laag aandeel. “Freelancers in dit soort branches zullen het wellicht lastiger hebben om opdrachten te vinden. Wanneer er meer aanbod dan vraag in een branche blijkt te zijn, wordt onderscheiding en zichtbaarheid voor de freelancer extra belangrijk”, zo meldt het onderzoek.

Tekst en Vertaling goed vertegenwoordigd in het land

Andere branches daarentegen hebben weer wel een vrij hoog aandeel in de twaalf provincies. ‘Tekst en Vertaling’ is daar een goed voorbeeld van. Waar ook in het land zullen freelance copywriters en tekstvertalers relatief gemakkelijk opdrachten kunnen vinden, zo denkt Freelancer.nl. Met name in Groningen zal dit het geval zijn, want daar is deze branche het meest populair van allemaal.

‘Vooral verhoudingen tussen branches in kaart gebracht’

Freelancer.nl benadrukt dat hun onderzoek vooral iets zegt over de verhoudingen tussen branches en niet per se over de vraag bínnen die branches. “Een laag aandeel van een branche kan dus voorkomen doordat een andere branche zeer populair is. Hierdoor lijkt de eigen branche minder gezocht terwijl er eigenlijk voldoende vraag naar is.”

