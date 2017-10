Ondernemer geeft bedrijf gratis weg

Ruben Klerkx is de eigenaar van het kamporganisatie-platform We Gaan op Kamp. Na acht jaar met veel plezier en toewijding dit bedrijf te hebben gerund, geeft Ruben dit ‘compleet werkende en goed lopende’ bedrijf weg. Voor niks.

Bij de aankondiging van deze toch opmerkelijke stap had hij al reacties verwacht die zouden suggereren dat ‘ie gek is geworden. “Nee, zeker niet gek, juist gepassioneerd”, zo legt hij zelf uit op zijn LinkedIn-pagina.

Gezocht: eigenaar met dezelfde passie

Hij heeft naar eigen zeggen jarenlang al zijn tijd en geld geïnvesteerd om Wegaanopkamp.nl groot te maken en nu vindt hij het tijd om het bedrijf aan iemand anders te gunnen. “Ik kan het goed verkopen, maar dat wil ik niet”, zo zegt hij stellig. “We Gaan op Kamp is mijn kindje en ik wil iemand die het met dezelfde passie gaat runnen als ik meer dan acht jaar lang deed.” Ruben roept iedereen die altijd al een eigen recreatiebedrijf had willen hebben dan ook op om te reageren.

Je goed lopende bedrijf gratis weggeven is niet iets wat wij iedere dag tegenkomen. Hoewel er zeker wat valt te zeggen voor Rubens enthousiasme en drive, hebben wij tegelijkertijd ook zo onze vraagtekens bij hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Want bereik je wel de juiste personen om jouw bedrijf over te nemen als er geen financiële drempel tegenover staat?

Bereik je de juiste ondernemers?

Je zou kunnen zeggen dat je met deze actie juist ook de mensen bereikt die vol passie je bedrijf willen overnemen maar er niet de financiële middelen voor hebben. Maar tegelijkertijd kan een vraagprijs ook de ‘koopjesjagers’ en de mensen die er niet goed over hebben nagedacht juist buiten de deur houden. Vraag je een bepaald bedrag voor je bedrijf, dan vraag je daarmee een bepaalde investering van mensen. Een ondernemer die een lening aangaat om een bedrijf over te kunnen nemen, daar kun je van uitgaan dat hij van de onderneming een blijvend succes wil maken.

Aan de andere kant heeft Ruben – door zijn bedrijf gratis weg te geven – al wel heel wat mensen bereikt, die hij anders niet zou hebben bereikt als hij er een overnamesom tegenover had gesteld!

