17% van bedrijven te koop heeft vrouwelijke eigenaar

Van de 1.200 bedrijven die nu te koop staan op overnameplatform Brookz, heeft 17 procent een vrouwelijke eigenaar. Het aantal vrouwelijke ondernemers dat hun bedrijf online wil verkopen is in de afgelopen vijf jaar verviervoudigd.

Dit blijkt uit een periodieke telling van het overnameplatform Brookz. Volgens het platform was in 2019 maar 4 procent van de aangeboden bedrijven van een vrouw.

Vooral ecommerce-bedrijven in de verkoop

Vrouwen bieden met name bedrijven aan die actief zijn in de sectoren ecommerce en webshops (food, cosmetica), zakelijke dienstverlening (catering, kinderopvang, schoonheidssalon) en detailhandel (mode, sieraden, gezondheid). De gemiddelde omzet van deze bedrijven is 350.000 euro. Dit is relatief klein, in vergelijking met de gemiddelde omzet van alle bedrijven op Brookz (875.000 euro).

Aantal vrouwelijke ondernemers steeg 60%

“Vrouwen zijn duidelijk bezig met een inhaalslag. In de afgelopen tien jaar is het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland gestegen met 60 procent”, aldus Peter Rikhof, oprichter van Brookz. “Een op de drie ondernemers is inmiddels een vrouw. Deze forse instroom zien we nu ook terug bij de uitstroom, het aantal vrouwelijke ondernemers dat besluit hun bedrijf te verkopen.”

‘Ruim twee derde van de vrouwelijke ondernemers kiest voor een uitgebreid servicepakket.’

Opvallend is dat vrouwen meer behoefte hebben aan hulp en advies bij een bedrijfsovername van het platform dan mannen. “Ruim twee derde van de vrouwelijke ondernemers kiest voor een uitgebreid servicepakket, inclusief een bedrijfswaardering en hulp bij het opstellen van het verkoopprofiel. Bij mannen is dit juist andersom: daar kiest slechts een derde voor het uitgebreide pakket.”