Populair YouTube-kanaal overgenomen

Tegenwoordig kun je zelfs miljoenen overhouden aan het verkopen van je YouTube-kanaal. Het overkwam deze maand het echtpaar Derek en Cannis Holder uit Londen. Zij startten in 2011 met een YouTube-kanaal vol geanimeerde kinderliedjes en zijn nu enkele miljoenen rijker.

Het precieze bedrag wordt nergens genoemd, maar Harry Hugo van Goat Agency, een marketingbedrijf dat zich bezighoudt met social-media-influencers, schat de overnameprijs ergens tussen de 7 en 9,5 miljoen euro. Onderwerp van de overname is het YouTube-kanaal Little Baby Bum, een YouTube-kanaal met meer dan 16 miljoen abonnees, in totaal meer dan 17 miljard weergaven en kanalen in andere talen zoals Spaans, Portugees en Russisch.

Zo populair is Little Baby Bum

Het populairste filmpje is een compilatie van allerlei kinderliedjes die door de makers zijn voorzien van animaties. Dit filmpje is met 2,1 miljard weergaven de op twintig na meest populaire YouTube-video ooit! Het kanaal zelf staat op nummer negen van de meest bekeken YouTube-kanalen wereldwijd.

Investeren in YouTube-content

De nieuwe eigenaar van Little Baby Bum is studio Moonbug, een bedrijf dat is gestart door onder meer een oud-werknemer van Walt Disney en twee mensen van WildBrain. Deze onderneming maakt deel uit van DHX Media, dat merken als Popeye en de Teletubbies bezit en de laatste jaren flink investeert in YouTube- en Facebook-content.

Met de overname wil Moonbug de stap naar ‘ouderwetse’ televisie maken. Ook zijn ze van plan om de populaire figuurtjes uit de YouTube-filmpjes een eigen serie te geven.

