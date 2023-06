Nederlandse .nl-domein weinig gebruikt voor malafide websites

Met 0.4 malafide domeinnamen per 100.000 domeinnamen scoort het nationale internetdomein van ons land beter dan andere grote landendomeinen. Er worden dus weinig domeinnamen die eindigen op .nl gebruikt voor malware en spam.

Dit blijkt uit het nieuwste rapport van het DNS Abuse Institute. Het publiceert maandelijks een rapport om DNS-misbruik wereldwijd te meten. Het gaat daarbij om het gebruik van DNS en domeinnamen voor malware, botnets, phishing, pharming en spam.

1 malafide website per 250.000 domeinnamen

Volgens het onderzoek scoort .nl het laagste van alle landendomeinen als het gaat om bewust malafide registraties voor malware en phishing. Tussen oktober en maart waren er niet meer dan 1 per 250.000 malafide domeinnamen per maand.

‘.nl scoort het laagst van alle landendomeinen als het gaat om bewust malafide registraties.’

Het Nederlandse landendomein scoort dus lager dan Canada en België. Ter vergelijking, de onderzoekers vonden in de landendomeinen met het meeste misbruik maar liefst 1 tot 5 malafide domeinnamen per 10.000 domeinnamen.

‘Kat-en-muisspel’

“Het bestrijden van misbruik met domeinnamen is en blijft een kat-en-muisspel. Je hebt er niet alleen telkens nieuwe detectietechnieken zoals RegCheck voor nodig, maar juist ook een nauwe samenwerking tussen partijen in het .nl-ecosysteem zoals SIDN, .nl-registrars, NCSC en universiteiten. Het DNSAI-rapport bevestigt dat we daar als .nl-community goed in slagen en dat we een veilige infrastructuur bieden voor Nederland en het hele internet”, aldus Christian Hesselman, directeur van SIDN Labs.

‘Meest onveilige domeinen in Rusland en Azië.’

Volgens het onderzoek zijn de meest onveilige domeinen vooral nieuwe generieke extensies en landendomeinen van kleine landen die opengesteld zijn voor gebruik buiten het land zelf. De meest onveilige registrars zitten in Rusland en Azië. Het rapport publiceert geen namen, dus het is niet uit te sluiten dat er ook Nederlandse partijen in de metingen voorkomen.