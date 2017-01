Nederland heeft tevreden en loyale werknemers

Nederland is als zesde geëindigd in de internationale Workforce Happiness Index, dat een ranglijst heeft gemaakt van landen met de meest tevreden werknemers. Nummer één op de lijst is Denemarken. Noord-Europa is sowieso goed vertegenwoordigd, want ook Noorwegen, Zweden en Finland eindigden in de top 10.

Universum Global deed een jaar lang navraag onder meer dan 200.000 jonge professionals in 57 verschillende landen en wist zo uiteindelijk een Workforce Happiness Index te creëren. Nederland eindigt daarin op de zesde plek, twee plekken boven België, dat vorig jaar nog op één eindigde. De nieuwe koploper is Denemarken, gevolgd door Noorwegen en Costa Rica.

Tevredenheid alleen is niet voldoende

Volgens de onderzoekers toont de index van dit jaar dat het tijd is om een door data gestuurde benadering te hanteren om toptalent aan te trekken en te behouden. “De mogelijkheid om ervaren talent te behouden is niet langer alleen een kwestie van tevredenheid bij werknemers; het is ook gekoppeld aan hoe medewerkers ervoor staan in vergelijking met hun peers in andere organisaties.”

“Tevredenheid onder werknemers is zowel belangrijk voor het behouden van goed talent als voor het hebben van gemotiveerd personeel dat goede resultaten levert en blijft innoveren. Als de jonge professionals in een industrie ontevredenheid tonen, dan is dat een goed signaal voor de economie als geheel”, aldus Daniel Eckert van Universum. Eerder dit jaar onderzocht het bedrijf ook wat de meest aantrekkelijke werkgevers zijn in Nederland. In de categorie ‘business en commerce’ waren dat Heineken, KLM en Google.

