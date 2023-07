Nederland in top-3 Europa met aantal thuiswerkers

Het aantal werknemers dat thuis of op afstand werkt is redelijk hoog in Nederland. Zo’n 6.95 procent van de bevolking werkt elke dag of bijna elke dag thuis. Dit is hoger dan het Europese gemiddelde van 4.78 procent.

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de website Moving To Spain. De schrijvers hielden rekening met de kosten van levensonderhoud, internettoegang, visa en meer om te bepalen welk land in Europa het meest geschikt is voor thuiswerken.

Noorwegen beste land voor digitale nomaden

Noorwegen en Finland scoorden hoger, met respectievelijk 10.94 en 8.27 procent van de bevolking die vaak thuiswerken. Noorwegen is volgens het onderzoek bovendien het beste land om vanaf een thuiswerkplek te werken. Het scoorde een 7.79 dankzij het hoge aantal thuiswerkers, de goede gezondheidszorg en een hoge gelukscore.

In Noorwegen werkt meer dan 10% van de bevolking vaak thuis.

Daarnaast is het in Noorwegen mogelijk om een ‘digital nomad’-visum te krijgen. Hiermee kun je op afstand werken in het buitenland. Meestal moet je om voor dit visum in aanraking te komen een werkgever of een bedrijf hebben buiten het land waar je gaat verblijven.

Nederland op 12e plek

Nederland staat op de 12e plek in de ranglijst, door de hoge kosten van levensonderhoud. Maar ook omdat het geen digital nomad visum heeft. Wel biedt ons land digitale nomaden de mogelijkheid om zich in te schrijven als zelfstandige, om zo een visum voor lang verblijf te krijgen.