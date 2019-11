Helft mkb’ers slachtoffer cybercrime

Het afgelopen jaar is 55 procent van alle midden- en kleinbedrijven minstens één keer slachtoffer geworden van cybercrime. In Nederland is het nog erger gesteld: daar blijkt twee op de drie dit te zijn overkomen. Het blijkt dan ook dat driekwart van de bedrijven in Nederland niet is voorbereid op digitale aanvallen.

Uit een wereldwijd onderzoek onder professionals die betrokken zijn bij de cyberbeveiliging van hun organisatie, blijkt dat met name in België en Nederland relatief veel slachtoffers zijn van cybercriminaliteit. Bij de zuiderburen was 71 procent het afgelopen jaar één of meerdere keren slachtoffer, terwijl het in Nederland om 68 procent gaat. Hierbij eindigen we iets boven Frankrijk en Duitsland.

Land % bedrijven dat een of meerdere aanvallen rapporteerde België 71% Nederland 68% Frankrijk 67% Spanje 66% Duitsland 61% Verenigd Koninkrijk 55% Verenigde Staten 53%

‘Risico leeft nog niet echt bij organisaties’

“Het is inmiddels niet meer de vraag of je een keer geraakt wordt door cybercrime, maar wanneer”, zo zegt Yasin Chalabi van Hiscox, dat het onderzoek uitvoerde. “Toch leeft dit risico nog niet echt op grote schaal bij organisaties, waardoor criminelen vaak vrij baan hebben. In de VS merken we dat de bewustwording groter is en er meer wordt gedaan aan preventie. Dat zie je terug in de cijfers.”

Als we kijken naar de financiële schade, dan is het vooral de gezondheidssector die er veel onder te lijden heeft. Daar bedraagt de gemiddelde schadepost meer dan 650 duizend euro. Ook de vrijetijdssector (630 duizend euro) en de financiële dienstverlening (505 duizend euro) worden hard getroffen.

Gemiddelde schadebedrag in Nederland: 340.500 euro

Het meest geld wordt door criminelen buitgemaakt in Duitsland, waar het gemiddelde schadebedrag neerkomt op bijna 812 duizend euro. In Nederland is dat bedrag gelukkig lager, met gemiddeld zo’n 340 duizend euro.

Vooral vrezen voor virussen en wormen

Uit het onderzoek komt ook naar voren wat de meest voorkomende aanvallen zijn. Midden- en kleinbedrijven kunnen het vaakst virussen of wormen verwachten (24 procent), gevolgd door ransomware-aanvallen (17%) en DDos-aanvallen (15 procent).

Meeste mkb-sites niet veilig

Vorige maand bleek al dat de meeste websites in het mkb niet veilig zijn. Veel van deze websites bieden nog altijd mogelijkheden voor hackers en bots om pagina’s aan te passen, privédata te stelen of toegang te krijgen tot financiële gegevens.

