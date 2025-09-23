EU wil cookiebanners versimpelen

De Europese Commissie wil de huidige cookierichtlijnen herzien. De regelgeving zorgt vooral voor bureaucratische lasten voor bedrijven. Voor bezoekers van websites betekent de herziening vooral minder opdringerige cookieverzoeken.

In 2002 en 2009 werden regels ingevoerd binnen Europa waardoor websites geen niet-essentiële cookies mogen plaatsen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers. Dit moest bezoekers beschermen. In de praktijk leidt het echter vooral tot ergernissen.

Op dit moment zien websitebezoekers op elke website een cookiebanner, die vaak wordt weg geklikt zonder er bewust naar te kijken. De Europese Commissie wil heeft nu een voorstel ingediend dat moet zorgen voor duidelijke en simpele regels.

Gecentraliseerd management

Een onderdeel van het voorstel is een gecentraliseerd cookiemanagement. Hierdoor krijgen internetgebruikers geen terugkerende verzoeken over cookies. Dit versterkt de controle van de gebruikers, aangezien ze daarin hun voorkeuren kunnen instellen.

De nieuwe regels kunnen de administratieve last van het mkb met 35% verminderen

Tegelijkertijd werkt de Europese Commissie ook aan een breder pakket aan nieuwe wetgeving, genaamd de ‘Digital Omnibus’. Hierin komen ook regels over cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie te staan. Het pakket wordt in december gepresenteerd en moet de administratieve lasten van Europese bedrijven met 25 procent verminderen. Bij het mkb kan het zelfs voor een vermindering van 35 procent zorgen.

‘Geen afbreuk aan veiligheid’

Henna Virkkunen, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Technologie, benadrukt de balans tussen ruimte voor innovatie en hoge normen voor gegevensbescherming: “We willen een reeks regels die efficiënt zijn, maar geen afbreuk doen aan de eerlijkheid en veiligheid op het internet.”