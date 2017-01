EU lanceert fonds van €400 miljoen voor startups

De Europese Unie gaat een durfkapitaalfonds lanceren met een totale waarde van 400 miljoen euro. Hiermee wil het regionale startups helpen verder te groeien. Op deze manier moet ook het tekort aan kapitaal dat in Europa beschikbaar is voor startups aangepakt worden.

De Europese Unie zal zelf 25 procent van het kapitaal voor haar rekening nemen en nodigt private investeerders om drie keer zoveel durfkapitaal te verschaffen, zodat het fonds in totaal 1,6 miljard euro bedraagt. Deze aankondiging deed eurocommissaris Carlos Moedas vandaag tijdens het Web Summit-evenement in Lissabon.

‘Startups moeten in Europese handen blijven’

“We hebben een probleem in Europa. Bedrijven worden opgericht en vervolgens gekocht door durfkapitalisten uit andere delen van de wereld”, zo zei Moedas volgens Reuters. “Het idee is nu dus om een fonds op te richten dat deze bedrijven in staat stelt om hier in Europa opgericht te worden en vervolgens ook in Europa te blijven.” Volgens hem is er geen tekort aan nieuwe bedrijven in Europa, maar ligt het probleem ‘m vooral in het opschalen en het verder financieren van deze ondernemingen.

Carlos @Moedas set out his ambition to create a Pan-European VC #FundofFunds in June 2015 and launched the call for applications@ #WebSummit pic.twitter.com/jvEovcFo0u — CEemPortugal (@CE_PTrep) 8 november 2016

Deel