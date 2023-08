Er zijn meer dan 100.000 coaches in Nederland

Na het eerste kwartaal van 2023 waren bijna 105.000 mensen als coach ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tien jaar geleden lag dit aantal nog op 40.000. Het aantal leefstijlcoaches is nu zelfs dertien keer zo groot als tien jaar geleden.

In 2013 waren er 430 leefstijlcoaches geregistreerd. Nu zijn dat er bijna 5600. Deze coaches richten zich op onder andere gedragsverandering, voeding en slaap. Het aantal personal coaches (die helpen bij sporten en bewegen) is nu bijna 4,5 keer groter dan in 2013. Ook het aantal burn-outchoaches groeide, er zijn nu 3,5 keer meer van dit soort geregistreerde coaches dan tien jaar geleden.

In Utrecht is één op de 111 inwoners een coach.

Dit blijkt uit onderzoek van de krant Tubantia. Het aantal zzp’ers is in de laatste tien jaar gegroeid, maar het aantal zelfstandige coaches is opvallend sterk gegroeid. In Utrecht is er op elke 111 inwoners één coach. Daarna volgen Noord-Holland en Gelderland qua aantal coaches. In Zeeland geeft één op de 262 inwoners op zelfstandige basis coaching.

Meer coaches in de Randstad

Het aantal coaches groeide vooral binnen de Randstad. In Noord-Holland is er onder elke 2600 inwoners een leefstijlcoach te vinden. Dit is ongeveer het dubbele van het aantal coaches in Groningen. Ook het aantal personal coaches is groot in de Randstad: in Noord-Holland is één op de 884 mensen een personal coach. In Drenthe is dit één op de 2437.

Dat er steeds meer zelfstandigen werken als coach komt ook door de vraag die hiernaar bestaat. Volgens Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie in Nijmegen, neemt de coach de rol over die vaak is weggelegd voor een ‘vriend, kennis of buren’.

‘Gemaskerd bal’

Hoewel er zeker een markt is, wordt er vaak een rooskleurig plaatje geschetst over het coachbestaan, aldus Marnix Pauwels, zelfstandig coach. “Negentig procent heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, blijk uit onderzoek. Maar het is een wereld waarin je vooral succes moet uitstralen”, vertelt hij.

Negentig procent van de coaches heeft moeite eindjes aan elkaar te knopen.

“Coaches die nauwelijks werk hebben, schrijven op hun website dat er een wachtlijst is voor nieuwe klanten. Het is een groot gemaskerd bal, iedereen houdt de schijn op. Het zou goed zijn als er meer openheid was. Ook ik heb zakelijk goede en slechte maanden.”