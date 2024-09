60% ondernemers heeft geen exit-strategie

In vergelijking met collega’s in andere Europese landen, zijn Nederlandse ondernemers relatief gelukkig met hun werk. Maar liefst 87 procent haalt er voldoening uit. Toch overweegt een derde te stoppen. Hoe ze dat moeten aanpakken is voor veel van hen onduidelijk, want maar liefst zes op de tien ondernemers heeft geen duidelijke exit-strategie.

Dit blijkt uit de nieuwste Europese Bedrijfsovernamebarometer van Marktlink, een onderzoek dat elke drie maanden wordt uitgevoerd. Het werd uitgevoerd onder 1.066 directeuren en leidinggevenden van mkb-bedrijven in Europa. Deelnemers kwamen uit Nederland, België, Denemarken, Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië.

Stappen voor verkoop onduidelijk bij 51%

Volgens de gegevens heeft zes op de tien Nederlandse geen duidelijke exit-strategie, oftewel, een plan van hoe ze kunnen stoppen met hun onderneming door bijvoorbeeld een bedrijfsovername. Daarnaast weet maar liefst 51 procent niet welke stappen ze moeten zetten bij een bedrijfsbeëindiging of verkoop. En maar een derde weet precies welke opbrengst nodig is om te kunnen stoppen.

‘Ondernemers realiseren zich niet dat het jaren duurt voor een bedrijf verkoopklaar is’

Volgens Tom Beltman, partner bij Marktlink, moeten ondernemers zich 3 tot 5 jaar voor een potentiële verkoop laten informeren over de waarde van hun bedrijf. Daarnaast moeten ze goed nadenken over stoppen, “Ondernemers realiseren zich onvoldoende dat het vaak jaren duurt voordat een bedrijf en zijzelf verkoopklaar zijn”, vertelt hij.

Kans op gedwongen doorwerken

“Wanneer je als ondernemer te lang wacht met het ontwikkelen van een exit-strategie, is de kans groot dat je door moet blijven werken, zelfs als je vermoeid bent door factoren zoals nieuwe wet- en regelgeving, conflicterende visies met latere generaties, of het niet meer kunnen bijbenen van technologische ontwikkelingen. Een ander potentieel gevolg van lang uitstellen is dat ondernemers hun bedrijf aanbieden tijdens de verwachte verkoopgolf door vergrijzing, wat het aanbod kan vergroten en daarmee mogelijk de verkoopprijs kan beïnvloeden.”