52% platforms hoort bij klein bedrijf

Van alle online platforms in ons land hoort meer dan de helft (52 procent) bij een klein bedrijf, met één of minder werkzame personen. Bij bedrijven met twee werkzame personen hoort nog eens 12 procent van de platforms.

Dit blijkt uit de nieuwste Monitor online platformen van het CBS. In het rapport gaat het begrip online platform over de websites of apps die interacties en transacties van goederen, diensten of informatie faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan Airbnb, Thuisbezorgd en Facebook of online marktplaatsen.

Minderheid platforms bij groot bedrijf

Een minderheid van de platforms in Nederland hoort bij een groot bedrijf. Zo blijkt dat maar 5 procent hoort bij een bedrijf met 100 of meer werkzame personen. Daarnaast blijkt dat ruim een derde van de alle bedrijven die een online platform hebben, werkzaam is in de bedrijfstak Informatie en communicatie.

Omzetontwikkeling platforms

Het CBS heeft ook de omzet van deze platforms geanalyseerd. Tussen 2015 en 2019 verdubbelde de omzet van bedrijven met een platform. In het eerste jaar van de coronapandemie, 2020, viel de omzet weer terug naar het niveau van oor 2018. Tussen 2021 en 2023 steeg de omzet, met maar liefst 73 procent (gecombineerd voor alle jaren).

Van de omzet die alle platforms samen genereerden, kwam meer dan de helft (62 procent) uit de bedrijfstak Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. Op de tweede plaats stond de bedrijfstak Informatie en communicatie, met 17 procent van de omzet. De bedrijfstak groot- en detailhandel & reparatie van auto’s stond op de derde plaats, met 14 procent.

Aantal werkzame personen

Het aantal werkzame personen bij bedrijven met een platform nam tussen 2015 en 2019 toe met 65 procent. In 2020 bleef het aantal gelijk aan een jaar eerder. In 2021 en 2022 nam het aantal werkzame personen sterk toe, maar in 2023 daalde het aantal licht. Bij de meeste bedrijven met een platform veranderde het aantal werknemers niet meer dan 10 procent.