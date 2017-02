42% van Nederlanders denkt ondernemer te kunnen worden

Vier op de tien van de Nederlanders denkt dat ze ondernemer kunnen worden, blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van internetmarketingcoach Linda Spaanbroek. Daarbij zijn mannen eerder dan vrouwen geneigd om te denken dat ze het als ondernemer wel redden. 19% van de vrouwen en 12% van de mannen vindt zichzelf niet geschikt als ondernemer, omdat ze denken het niet in zich te hebben.

De overheid heeft al enige tijd als doel om ondernemerschap makkelijker te maken en dat lijkt succesvol want al bijna tien jaar stijgt het aantal ZZP’ers. Daar tegenover staat dat het rijk werkt aan oplossingen die schijnzelfstandigheid tegen moeten gaan want het is de vraag of dit allemaal heuse ondernemers in de dop zijn, of dat deze mensen vanwege omstandigheden gekozen hebben voor het ondernemerschap. Bijvoorbeeld omdat een baan wegviel en in de branche het freelancen aan populariteit won, zoals in de bouw, zorg en zakelijke dienstverlening. Kan iedereen wel ondernemer worden?

Is het eigenlijk wel voor al deze mensen weggelegd om zelfstandig te ondernemen? Linda Spaanbroek internetmarketingcoach, was benieuwd of mensen van zichzelf denken de juiste kwaliteiten te bezitten en wat barrières zouden kunnen zijn om er juist niet aan te beginnen. Uit haar onderzoek onder ruim 500 mensen blijkt dat bijna de helft van de mannen (48%) en ruim een derde van de vrouwen (37%) denkt een goede zelfstandige ondernemer te kunnen zijn.

De grootste barrieres zijn ondanks een sterk veranderd economisch klimaat grotendeels hetzelfde als enkele jaren geleden. Verder zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Als er wordt gekeken naar redenen om niet te ondernemen geeft 14% van de vrouwen aan geen duidelijk idee in welke branche of sector ze onderneemster zouden willen worden, bij mannen is dit 6%. Verder is 24% van de vrouwen en 17% van de mannen bang voor de financiële onzekerheid die ondernemerschap met zich mee kan brengen.

Daarnaast speelt leeftijd een grote rol. Zo zijn mensen jonger dan 40 zijn sneller geneigd ondernemer te worden (56% vs. 35%). Vanaf de dertig begint het financiële aspect in toenemende mate een rol te spelen. Zo ziet bijna een op de vijf van de dertigplussers de financiële onzekerheid als drempel (22% vs. 13%).

Uit eerder onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat mensen vooral freelancen binnen de zakelijke dienstverlening met een op de vier ZZP’ers, de bouw en gezondheidszorg met elk 10% van alle ZZP’ers en de detailhandel, waarbij de laatste vooral bestaat uit webwinkeliers die het internet als mooie opstap naar het zelfstandig ondernemerschap zien.

