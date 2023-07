Grootste groei starters buiten de Randstad

In het afgelopen kwartaal nam het aantal starters met vijf procent toe vergeleken met dezelfde periode in 2022. Ruim tachtig procent van de nieuwe ondernemers is een zzp’er. Opvallend is dat de grootste groei uit de provincies buiten de Randstad kwam. Vooral in Groningen was een flinke stijging merkbaar.

Toch kwam de groei lager uit dan in de drie kwartalen ervoor. In het eerste kwartaal van 2023 lag de groei op ruim tien procent. Dit meldt het FD, op basis van de trendrapportage van de Kamer van Koophandel. In de afgelopen jaren groeide het aantal starters vrijwel elk kwartaal. Alleen in 2020-2021, toen de wereld in de ban was van het coronavirus, was het aantal starters soms wat lager dan het jaar ervoor.

Meeste starters in zakelijke dienstverlening

In het afgelopen kwartaal vertegenwoordigden Noord- en Zuid-Holland bijna de helft van de starters. Maar kijk je naar de groei, dan is hier ten opzichte van het tweede kwartaal in 2022 nauwelijks een stijging te zien. Groningen verwelkomde juist relatief veel nieuwe ondernemers. Met bijna een kwart van alle nieuwe oprichtingen (18.205) bleek de zakelijke dienstverlening favoriet.

Grootste groei in detailhandel, minste in gezondheidszorg.

De grootste groei zat echter in de detailhandel. Er kwamen onder meer veel nieuwe webwinkels bij. In totaal kreeg de detailhandel er 8930 starters bij, wat een groei betekende van 26 procent. De gezondheidssector bleek minder in trek. Met 7233 nieuwe ondernemingen daalde het aantal starters in dit segment met 25 procent.