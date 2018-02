‘Ondernemen is makkelijk in ons land’

Het is in Nederland relatief eenvoudig om ondernemer te worden. Sterker nog, de randvoorwaarden om ondernemer te worden, zijn hier beter dan in bijna welk land dan ook. Toch leiden al die positieve factoren niet meteen tot allemaal ondernemers in de dop.

Dat blijkt uit de laatste editie van de Global Entrepreneurship Monitor [pdf], een onderzoek dat elk jaar wordt uitgevoerd en kijkt naar randvoorwaarden, zoals toegang tot financiering, het belastingklimaat en de fysieke infrastructuur. Ook worden in elk land mensen ondervraagd over hun ondernemersgezindheid.

Overheid en onderwijs stimuleren ondernemerschap

Nederland scoort hoge punten als het aankomt op de randvoorwaarden om ondernemer te worden. Zo scoort ons land de meeste punten van alle 52 onderzochte landen wat betreft de fysieke en commerciële en juridische infrastructuur, zo schrijft het FD. En wordt er gekeken naar stimulering van het ondernemerschap door de overheid en vanuit het onderwijs, dan eindigt Nederland ook op de eerste plaats. Een tweede plaats is er op het vlak van samenwerking met universiteiten en op het gebied van financiering en belasting.

De randvoorwaarden zijn in ons land dus goed, maar leidt dat tot alleen maar ondernemingsgezinde mensen? Niet echt. Twee derde van de Nederlanders ziet weliswaar kansen om een eigen bedrijf te beginnen, toch is slechts 8 procent van plan om binnen drie jaar inderdaad een onderneming op te zetten. Dat zou te maken kunnen hebben met de status die succesvolle ondernemers in ons land hebben. Op dat punt eindigt Nederland namelijk in de middenmoot, op een 32ste plek.

Wat betreft de reden die ten grondslag ligt aan het starten van een eigen bedrijf, zijn we hier minder noodgedwongen te werk gegaan dan in bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Daar is één op de zeven nieuwe bedrijven uit nood geboren, terwijl dat percentage bij ons slechts 7 procent bedraagt.

Helft ondernemers neemt geen personeel aan

En worden we ondernemer, dan verwacht de helft van ons geen personeel in dienst te nemen; we zitten hiermee boven het Europees gemiddeld. Wel verwacht ongeveer een zesde van de ondervraagden binnen drie jaar meer dan vijf arbeidsplaatsen te creëren. Ter vergelijking: in Duitsland gaat het om één op de vijf en in Zwitserland om één op de drie.

