Zzp’ers ervaren meer spanning bij balans werk-privé

Zelfstandig ondernemers ervaren meer spanning in de verhouding tussen werk en gezin dan mensen die voor een baas werken. Zelfstandig ondernemer zijn klinkt misschien ideal: je bent je eigen baas en bepaalt dus zelf wanneer je werkt. Toch lijkt het erop dat zzp’ers juist meer spanning ervaren in de verhouding tussen werk en privé dan mensen die voor een baas werken.

Dit blijkt uit onderzoek van Anne Annink, die hiermee promoveert aan de Erasmus Universiteit. Maar in hoeverre de balans werk-privé een worsteling is voor de ondernemer, verschilt wel per type zelfstandige. Zo zijn ondernemers die een klantgericht bedrijf hebben minder tevreden. Hun werk-privébalans is scheef door last-minute opdrachten, klanten met onrealistische verwachtingen en het gevoel dat ze de klant altijd tevreden moeten stellen.

Vrijwillig ondernemer meer tevreden over werk-privébalans

Ook lijkt veel uit te maken hoe een zzp’er is begonnen: zelfstandige ondernemers die noodgedwongen met een eigen bedrijf zijn begonnen, zijn meer ontevreden over de balans werk-privé dan ondernemers die een zaak begonnen omdat ze kansen zagen.

Het viel Annink ook op dat in landen waar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt nagestreefd, er juist minder tevredenheid over werk en privé is. Ondernemers hebben in deze landen namelijk het gevoel dat ze én een goede ondernemer moeten zijn, maar ook de kostwinner of een goede ouder.

Wat de overheid kan doen

Om de werk-privébalans te verbeteren, zou de overheid het ondernemen makkelijker moeten maken. Volgens haar moet het veel eenvoudiger worden om een bedrijf te beginnen, een vergunning aan te vragen of financiering te krijgen. Daarnaast moeten verlof en kinderopvang flexibeler aangeboden worden, zodat zelfstandigen hun werk makkelijker kunnen combineren met hun gezin.

