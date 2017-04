Ondernemers zien hun bedrijf als hun kindje

Onderzoekers van de universiteit van Helsinki onderzochten de hypothese dat de emotionele ervaringen en hersenreacties van ondernemers richting hun bedrijf overeenkomen met die van ouders richting hun kinderen. En daar lijken aardig wat overeenkomsten tussen te zitten. Ook bleken zowel de ondernemers als de vaders nogal veel vertrouwen te hebben in de kans op succes voor hun bedrijf/kind.

De onderzoekers lieten in totaal 42 mannen – 21 ondernemers tussen de 24 en 45 jaar oud en 21 vaders tussen de 27 en 43 jaar oud – kijken naar foto’s van respectievelijk hun en andermans onderneming en hun en andermans kind. Hen werd eerst een aantal vragen gesteld met betrekking op onder andere de intensiteit van hun liefde voor de onderneming c.q. hun kind.

Ondernemers reageren net zoals vaders

Via MRI-technieken konden de onderzoekers de hersenactiviteit van de proefkonijnen meten. Hieruit kwam naar voren dat ondernemers die een foto van hun eigen bedrijf zagen, eigenlijk net zo reageerden als vaders die hun kroost op een foto zagen. Bij beide groepen werd het gebied in de hersenen dat zorgt voor rationeel redeneren en sociaal begrip minder actief.

“Onze resultaten zijn een van de eerste die stilstaan bij de hersenbasis van het ondernemerschap en ze tonen aan dat de sterke band die ondernemers kunnen hebben met hun bedrijf wordt weerspiegeld in dezelfde hersengebieden als de band tussen een vader en zijn kind”, aldus de onderzoekers. “Wij trekken hieruit de conclusie dat zowel ondernemende en ouderlijke liefde tot uiting komen in het verwerken van beloning in de nucleus caudatus en dat ze ondersteund worden door neurale netwerken die in verband worden gebracht met het verwerken van emoties en sociaal begrip.”

