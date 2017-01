Ondernemer stopt niet na winnen miljoen

Dat voor veel ondernemers het ondernemen belangrijker is dan het geld verdienen, blijkt wel uit een recent onderzoek. Slechts één op de tien ondernemers in ons land zou namelijk direct stoppen met werken als ze een miljoen euro zouden winnen.

Dit blijkt uit een rondvraag van Allianz naar meer dan vijfhonderd zzp’ers en mkb-ondernemers. Slechts 9 procent zou meteen stoppen met zijn of haar werk als ze een miljoen euro zouden winnen bij een loterij. Ongeveer één op de drie ondernemers (35 procent) zou minder gaan werken en het geld gebruiken om het inkomen aan te vullen, terwijl zo’n 20 procent aangeeft de helft van het geld opzij te zetten en de rest te investeren in de onderneming.

Vrijheid en onafhankelijkheid zijn belangrijk

Veel ondernemers blijven dus gewoon werken als ze miljonair worden. Dat past ook bij het beeld dat er bestaat van ondernemers. Voor 43 procent van hen was meer vrijheid en onafhankelijkheid dan ook een van de belangrijkste redenen om een eigen bedrijf te starten. Een derde is met ondernemen gestart omdat ze zijn of haar hart hebben gevolgd, door bijvoorbeeld van een hobby of passie werk te maken. Een soortgelijk percentage is gaan ondernemen vanwege de uitdaging die het met zich meebrengt.

