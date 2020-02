Nog nooit zoveel bedrijven opgericht

2019 was een recordjaar wat betreft het oprichten van een bedrijf. In een jaar tijd werden er namelijk 207.510 bedrijven opgericht. Dat is een toename van meer dan 23 duizend ten opzichte van het jaar ervoor.

Wanneer er in Nederland een bedrijf wordt opgericht, dan is de kans groot dat dit een onderneming is die zakelijke dienstverlening aanbiedt. Deze industrie kende namelijk – net als eerdere jaren – de meeste oprichtingen. Ook in de handel en de bouw werden er vorig jaar weer veel nieuwe ondernemingen gestart, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

1,85 of 2 miljoen bedrijven actief in Nederland

2019 mag dan het jaar zijn met de meeste bedrijfsoprichtingen, het was ook een jaar waarin het aantal opheffingen hoger lag dan in 2018. Maar per saldo groeide het aantal bedrijven in ons land wel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt het op 1,85 miljoen bedrijven die op de eerste dag van dit jaar actief waren, terwijl de Kamer van Koophandel spreekt over 2 miljoen.

Er zijn nog steeds veel mensen die een webwinkel beginnen. Online shops zijn namelijk, met ruim 15.000, verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle oprichtingen binnen de handel vorig jaar. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld.

