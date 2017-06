61% ondernemers neemt vakantie als het rustig is op kantoor

De meeste ondernemers gaan eigenlijk pas op vakantie op momenten dat de situatie dit toelaat. Bijna twee derde, zo’n 61 procent, pakt namelijk pas de koffers op de meest rustige momenten binnen het bedrijf. En dus niet wanneer hij of zij dit eigenlijk zou willen. Eén op de acht ondernemers gaat zelfs helemaal niet op vakantie.

Die laatste groep doet dit zodat ze goed de regie over hun bedrijf kunnen behouden, zo blijkt uit recent onderzoek van Teamleader onder Nederlandse mkb’ers. Het is met name binnen de zogeheten scale-ups dat ondernemers het lastig vinden om hun vakantiedagen te claimen: 22 procent zegt hier geen tijd voor vrij te kunnen maken.

43 procent bereikbaar voor dringende zaken

En als een ondernemer dan eindelijk de deur van zijn kantoor achter zich heeft dichtgetrokken en ergens op een camping, in een hotel of in een hangmat chillt, dan is het werk nog steeds niet ver weg. Zo geeft 43 procent van de ondervraagde ondernemers aan bereikbaar te zijn voor dringende zaken en is 27 procent zelfs continu in contact met het thuisfront.

Als de vakantiestemming er eenmaal in zit, dan zit het op zich ook wel goed. Zo zijn de lengte en locatie van de vakantie nauwelijks van invloed. Bijna 80 procent viert bijvoorbeeld geen dag korter vakantie dan ze willen en slechts 8 procent blijft dichtbij huis.

‘Ieder mens heeft behoefte aan rust’

“Ondernemerschap kent vele voordelen, maar ook nadelen”, aldus Rob Klijsen, Country Manager bij Teamleader Nederland. “Ik vind het opvallend dat gemiddeld 12 procent aangeeft helemaal niet op vakantie te kunnen. Ieder mens heeft behoefte aan een periode van bezinning en rust om zich weer op te laden voor het drukke dagelijkse leven.”

Deel