Wie wint de Young Business Award 2017?

De Young Business Award zal voor de vierde keer uitgereikt worden en de organisatie is nog steeds op zoek naar bedrijven die hier kans op willen maken. Sinds de zoektocht eind vorig jaar werd gestart, hebben al meer dan honderdvijftig startups zich aangemeld.

Bedrijven die kans willen maken op de Young Business Award 2017 moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten ze in Nederland gevestigd zijn en mogen ze maximaal vijf jaar geleden zijn opgericht bij de Kamer van Koophandel.

De organisatie is dus duidelijk op zoek naar zogeheten startups. “Wij zijn op zoek naar snel groeiende startups die het liefst gedreven worden door een innovatie en een internationale groeipotentie hebben”, aldus Niels Palmers, mede-organisator van de Young Business Award.

Young Business Award 2017 nog groter evenement

Het evenement wordt dit jaar groter, aangezien de organisatie een samenwerking is aangegaan met ondernemersmagazine Sprout. Hiermee hoopt ‘YBA’ ook meer aansluiting te vinden met de randstad, want de award is eigenlijk een Drentse startup-competitie. Vorig jaar was er in die regio nog kritiek op het feit dat Drentse startups ondersneeuwden en dat er een bedrijfje uit Zuid-Holland met de prijs vandoor ging. Er is daarom nu een apart prijs voor Drentse startups in het leven geroepen.

Finale op 6 juni in Emmen

Aanmelden als deelnemer kan tot 31 januari. Daarna worden twaalf startups geselecteerd die tijdens de halve finales hun bedrijf mogen pitchen om zo kans te maken op één van de fier finaletickets. De halve finales vinden plaats in Assen (28 maart) en Hoogeveen (2 mei), waarna de finale plaatsvindt op 6 juni in Emmen, waarbij Jort Kelder als presentator optreedt.

