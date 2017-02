Webwinkel leverancier gezocht

Stel je hebt wat vrije tijd, bent een grote fan van een bekend A-merk en besluit dat je hierin online wilt gaan handelen. Hoe kom je dan aan een groothandel voor dit merk kleding of dat merk electronica? Het blijkt lastiger dan je denkt blijkt uit alle vragen die wij krijgen. De meeste echt grote groothandels doen maar weinig aan marketing. Als je op het internet gaat zoeken kom je dan ook telkens die eindschakel tegen die direct aan de consument wil gaan verkopen. Maar hoe kom je nu aan die eerste groothandel welke direct contact heeft met de producent van je favoriete A-merk?

Ook op het Internet blijkt deze vraag actueel zoals hier hier en hier. Het is natuurlijk niet voor niets dat de echte groothandels niet bij consumenten bekend zijn. Dat willen ze ook helemaal niet want ze willen het liefste in bulk (grote hoeveelheden) verkopen. Sommige van deze doen ook helemaal geen zaken met consumenten maar je moet hiervoor een erkende doorverkoper zijn. Dit kun je dan enkel worden indien je minimaal een afname hebt van een groot aantal stuks en enkel bestellingen doet in grote getallen. Niet voor niets zijn het groothandels want ze doen enkel aan business-to-business transacties.

Natuurlijk is elk verkoopkanaal zijn eigen groothandel. Regelmatig raad ik startende webwinkeliers dan ook aan om simpelweg beginnen door in te kopen bij een van je concurrenten en de marketing of service net iets beter verlenen waardoor mensen bij jou het aanschaffen en niet bij hen. Na verloop van tijd als je een beetje afzet hebt en in hogere aantallen durft in te kopen kun je op zoek gaan naar de leverancier van jouw concurrent en uiteindelijk kom je waarschijnlijk bij een grote groothandel.

Maar wat nu als je direct hier informeren wilt? Kent iemand een overzicht of goede vraag en aanbod pagina om in contact te komen met erkende groothandels?

