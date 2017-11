Vacatures

Redactiemedewerker

Functiebeschrijving

We zijn op zoek naar een redactiemedewerker die ons kan ondersteunen met het schrijven van stukken, artikelen en persberichten. Belangrijk is dat je dit zelfstandig kan doen. Daarnaast ga je je bezig houden met overig redactiewerk en ben je veel bezig met communicatie en coördinatie.

Wij vragen

Als ideale kandidaat ben je zelf een startende zeflstandig ondernemer, of is het je droom op korte termijn te beginnen met je eigen bedrijf. Leeftijd en ervaring spelen geen rol indien je zelf al voldoende ervaring hebt opgedaan in zaken waarmee de zelfstandige startende ondernemer in aanraking komt. Verder ben je een doorzetter, goed in zelfstandig werken, geduldig, accuraat, beheers je de Nederlandse taal zeer goed in woord en geschrift en kan je goed overweg met de MS-Office pakketten.

Eventueel willen we graag stukken zien je je geschreven hebt. Studenten Journalistiek of afgestudeerd in Journalistiek krijgen voorrang.

Aanbod

Het is een tijdelijke functie voor minimaal 3 maanden, welke kan worden verlengd tot onbepaalde tijd. Vergoeding is per ingestuurd stuk, en kan variëren van 10 euro tot 100 euro per artikel.

Organisatie Ondernemen en Internet

Ondernemen en Internet is een project van Eurolutions; een online reclame- en adviesbureau, gericht op alle facetten van website promotie. Ondernemen en Internet is begonnen als nieuwsbrief maar inmiddels zijn de artikelen op de website minstens zo populair en begint ook het forum vorm te krijgen. Alle inkomsten komen volledig uit advertenties. In december 2005 is de website geheel vernieuwd, en sindsdien zijn wij op zoek naar redactiemedewerkers.

Aanvullende Informatie

Ondernemen en Internet is geen bedrijf en heeft geen grote marketing- of personeelsbudgetten. De functie is bedoeld als bijbaan voor student journalistiek of de (startende / kleine) zelfstandig ondernemer die met enkele goede artikelen met links bekendheid wil krijgen voor zijn eigen websites. Uiteraard kunnen wij volledige bronvermelding noemen bij ingestuurde artikelen.

Status: Parttime, Tijdelijk / Projectbasis

Contact Informatie

Bedrijf: Eurolutions

Contact: Dirkjan Vis

Deel