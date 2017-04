Met deze tool maak je een directe link voor Google Maps-review

Op Google Maps kunnen gebruikers reviews schrijven over plaatsen die ze hebben bezocht. Deze beoordelingen worden vaak ook getoond in de zoekresultaten als iemand zoekt op een bedrijf. Het is dus belangrijk dat je hier goede beoordelingen krijgt. Met deze tool kun je je klanten direct een beoordeling laten geven.

Het Australische marketingbureau Supple heeft een tool gemaakt, waarmee je gemakkelijk een directe link kan creëren die je kan sturen naar je klanten. Bijvoorbeeld nadat ze een bestelling bij je hebben gedaan of wanneer je ze via de mail of social media hebt geholpen. De tool is niet nieuw, maar nog niet bij iedereen bekend. En beter dat jij het nu weet dan je concurrent!

De vijf sterren zijn al ingevuld…

Google zelf maakt het helaas niet mogelijk om gemakkelijk je klanten, via een link, een beoordeling over jouw bedrijf te laten geven. Met deze tool is het een peulenschil. Je voegt je bedrijfsnaam toe in het zoekvenster en daarna kies je uit twee verschillende opties. Of de klant krijgt een review-box te zien (de vijf sterren zijn alvast ingevuld!) waar ze hun recensie kunnen achterlaten of de klant krijgt de bestaande recensies over jouw bedrijf te zien. Vervolgens krijg je een link en een QR-code die je met je klanten kunt delen.

Online recensies worden steeds belangrijker, zowel voor consumenten, bedrijven als zoekmachines. Google hecht in ieder geval waarde aan bedrijven die positieve beoordelingen krijgen via haar eigen diensten zoals Google Maps, maar ook externe, gekoppelde feedbackdiensten, waaronder het Nederlandse The Feedback Company.

Google toont bedrijfsnaam, locatie én beoordelingen

Een positieve beoordeling hebben bij Google kan direct impact hebben op hoe potentiële klanten jouw bedrijf inschatten. Want wanneer ze jouw bedrijfsnaam zoeken in Google of Google Maps, dan krijgen ze een pagina te zien waarop je bedrijfsnaam, locatie, telefoonnummer én beoordelingen staan vermeld.

Deel