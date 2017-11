Toegevoegde waarde digitale economie: €182 miljard

Nederland telt 1,5 miljoen mensen voor wie ICT onmisbaar is in hun werk. Dat is meer dan een vijfde van de totale beroepsbevolking. En deze groep creëerde vorig jaar 182 miljard euro aan toegevoegde waarde. Dat is bijna een derde van het totale bruto binnenlands product.

Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Nederland ICT. Het keek onder andere naar waar digitale technologie al veel waarde toevoegt en waar er nog veel potentie ligt. Zo blijkt dat het digitaal potentieel van de Nederlandse economie nu voor 42 procent gerealiseerd is en dat dit de komende jaren nog zal toenemen naar 53 procent. Vooral in de zorg, de zakelijke dienstverlening en in de handel ligt er volgens het onderzoek nog veel digitaal potentieel.

Indirect zorgt ICT voor 3,1 miljoen arbeidsplaatsen

In het onderzoek is ook gekeken naar wat voor indirecte en afgeleide effecten de ICT heeft op onze economie. Totaal levert dit een digitale voetafdruk op van 3,1 miljoen arbeidsplaatsen en 338 miljard euro aan toegevoegde waarde. Deze waarde is de afgelopen drie jaar met veertig procent gegroeid en dat geeft volgens analist Marcel Warmerdam van onderzoeksbureau The Metisfiles aan hoe snel ICT zich innestelt in onze economie. “In 2021 zal meer dan de helft van het digitale potentieel gerealiseerd zijn.”

Blockchain en virtual reality helpen mee

Het digitale potentieel, oftewel het potentieel maximale aandeel van de digitale bevolking in de totale beroepsbevolking, zal de komende jaren verder toenemen door nieuwe technologieën zoals the Internet of Things, machine learning, blockchain, virtual reality and augmented reality.

Deel